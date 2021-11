Los papas del ciclista y una impactante revelación: 'Todavía está mojada su calza'

El pasado miércoles 24 de noviembre por la mañana un joven ciclista sanjuanino fue atacado con agua hirviendo en Marquesado. Desde ese momento el joven se encuentra en terapia intensiva mientras se trata de probar la culpabilidad de la única detenida. Los padres de la víctima hicieron una impactante revelación sobre este caso al contar que "su calza todavía esta mojada".

María Fernanda Cerdera, madre de "Juani" Castro, no oculto su enojo con la situación y su deseo de que la agresora pague por lo que hizo. Si bien ya fue detenida esta mujer, llamada Isabel Resina Sosa Yacante, eso no es suficiente para ella. Lo que desea esta madre tan dolida es que haya un castigo ejemplar ya que le arruinaron el mayor sueño a su hijo. Sumado a esto esta agresión los hace vivir el constante sufrimiento y dolor de su hijo no solo en el hospital, sino al no poder verlo en su casa.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque cada vez que nosotros cruzamos el privado y vemos a nuestro hijo como esta, después llego a casa y veo su ropa de ciclista. Esta su cama vacía, veo su casco y todavía esta mojada la badana. Estamos viviendo una locura en donde casi no estamos en casa, vamos al hospital, nos dividimos y vamos a la comisaría. Eso me ha quedado grabado porque esta mañana la saque a la calza de la bolsita y todavía esta mojada", reveló.

Esta prenda deportiva aún contiene el agua hirviendo que le arrojó la atacante a "Juani", quien afortunadamente ya ha abandonado la terapia intensiva del Marcial Quiroga. Si bien los profesionales querían que permaneciera algunos días más para controlarlo minuciosamente, esto ya estaba afectando psicológicamente al ciclista.

"Para Juani estos 4 días han sido como un año. Lo que hay que destacar es que ha salido de terapia intensiva. El médico me decía que lo debería haber dejado un poco más en intensiva por el tema de la hidratación pero se le estaba cayendo psicológicamente. Es difícil estar ahí estando consciente. Ya le hicieron la primer intervención, me dijo que las heridas están evolucionando bien. Sólo hay una parte que la tiene un poco más complicada que a lo mejor eso hace que se extienda un poco más el tiempo", contó.

Posteriormente Luis Castro, el padre de la víctima, se sumó al pedido de justicia y reveló el indignante accionar de los agresores. Estas dos personas se trasladaron hasta una sede policial dando una versión totalmente tergiversada de los hechos, en la que ellos terminaban siendo las víctimas.

"Esta detenida la mujer que es la que ha causado daños físicos a mi hijo. Ellos se presentaron en la comisaría, radicaron una denuncia en contra de mi hijo diciendo que había sido un intento de asalto. Él los quiso asaltar y dice que desde dentro del auto le tiró agua para defenderse, eso es lo que quiso decir esta gente", expresó.

Finalmente Cerdera hizo hincapié en la horrorosa situación que les toca atravesar por culpa de esta mujer, en la que tienen que ser los pilares en los que se sostenga Juan. Sin embargo ellos también se han visto muy afectados emocionalmente, sobre todo porque le arrebataron el sueño de participar del Ironman a su hijo. "Me cagaron la vida mami", le dijo el chico a su madre.

"Siempre digo que los papás tenemos que estar firmes porque somos los adultos y para darle fuerza a él. Ponemos la mejor cara pero me quebré en ese momento. Es un sueño cortado para un niño que viene hace 7 años esperando que se haga un Ironman al que pueda ir. Se hacia en Argentina, podía entrenar tranquilo y estaba feliz, tenía sus turnos para natación pero me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: 'Me cagaron la vida mami'", sentenció.