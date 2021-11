Cano, del Programa Acompañame: "La eutanasia en San Juan está prohibida"

El caso de Florencia Ledesma (22) que murió tras el ataque de una jauría en Albardón todavía conmociona a los sanjuaninos. En redes varios usuarios pidieron que los perros salvajes sean sacrificados, a lo que Alejandra Cano, del Programa Acompañame, recordó que "la eutanasia en la provincia de San Juan está prohibida totalmente". "Creo que tampoco está bien y no es una solución", afirmó en Banda Ancha.

En esta línea, Cano argumentó que "el animal necesita del control de un humano, los que nos estamos portando mal somos nosotros. Esto es porque no lo conducimos, no lo cuidamos y no lo protegemos bien". "Los dejamos liberados a la voluntad de sus instintos en la calle, sin control ninguno", aseveró. Sobre el caso de Ledesma, Cano manifestó que "con la mano en el corazón, de verdad estas situaciones no se pueden repetir".

"El abandono existe y se produce pero la población está participando más", resaltó Cano. A pesar de la gran cantidad de casos de abandono, la especialista aseguró que "hemos elaborado protocolos de acción con la Policía de San Juan, y la Policía Ecológica está dedicada exclusivamente a estos temas en particular, tenemos que poner un poco de todos". Además, afirmó que "actualmente estamos estudiando todas las situaciones".

Por otra parte, Cano rechazó la idea de crear perreras de gestión pública en la provincia: "El costo financiero que tienen este tipo de refugios, sumado a que en ningún lugar del mundo ha funcionado". "Apuntamos a la adopción de esos perros en situación de calle", agregó y en esta línea se refirió a la ley 2005-L. "Habla de la figura del tenedor y quiere decir que si tengo un animal que le doy de comer en la calle, debemos ingresarlo al hogar", detalló.

Es decir que desde el Estado se propulsa la tenencia responsable de mascotas, "este es el trabajo que hacen las proteccionistas", resaltó Cano. "Hay que buscar el tema del cambio cultural profundo que debemos hacer los sanjuaninos en este tema", cerró.