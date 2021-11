Duro relato: la autopsia confirmó que Johana murió por rotura de hígado

La pareja de Johana Ramirez, Armando Baquel dio a conocer estremecedores detalles de fallecimiento de la joven de 20 años, quien habría muerto a causa de mala praxis en el Hospital Rawson.

Johana tuvo un embarazo normal, ella comenzó desde octubre a ir al hospital por contracciones pero siempre la volviera a mandar a la casa. Esto se reiteró varias veces a pesar del pedido de cesárea debido a sus condiciones físicas. El día previó al nacimiento de la bebe, ella quedó internada debido a las contracciones reiteradas. Durante las 10 horas en la que estuvo en el nosocomio solo dilató 6 centimetros. Por lo que les resultó preocupante.

A pesar de ello, seguían con la negativa de la cesárea. Al mediodía fue cuando tuvo a luz. En tanto al día siguiente decide retirarse debido a que en el lugar se sentía mal y creyeron que era por el no funcionamiento del aire acondicionado. Al día siguiente Johana se sintió con fuertes dolores, por lo que a la tarde llamó a la ambulancia y pidió que la trasladaran al servicio de maternidad. Allí los mandan hacer unos análisis y resultó que tenía un cuadro de anemia fuerte por lo que la internan nuevamente.

Ese mismo día a la noche lo llaman a Armando para avisarle que la joven de 20 años había tenido dos paros respiratorios. Luego del traslado al área de terapia intensiva, los médicos le informan que ellos recibieron una paciente muerta, a quien le practicaron RCP durante 50 minutos hasta lograr reanimarla. También le confesaron que si llegaba a salir, iba a tener secuelas.

El día sábado la bajaron nuevamente al quirófano porque habían visto un cuerpo extraño en la parte abdominal. Al hacer la revisión ve que tenía gasas. Lo que llamó la atención del reciente padre ya que el parto había sido normal. En la cirugía los médicos le encuentran un corte en el hígado a la altura de la columna, allí es donde vieron una tenía una laceración. Por lo que la intervienen quirúrgicamente. A lo que los doctores añadieron que quedó en buen estado.

Sin embargo no fue así ya que el día domingo tuvieron que intervenirla nuevamente porque sabía inflamado mucho. Armando manifestó que su mujer paso 4 días con las gasas adentro de su cuerpo, es decir desde el 26 día del nacimiento, hasta el 30 que la intervinieron. Ese mismo día le acotaron que su cuerpo seguía funcionando a pesar de que el corazón tenía una arritmia. Aunque le advirtieron que no resistiría mucho tiempo.

En la jornada del martes lo llamaron para avisarle que podría tener una muerte cerebral y que se debían preparar para lo peor. En ese momento le accedieron a que la vea a modo de despedida. Pero fue allí en la habitación cuando vislumbró que el monitor de corazón estaba en 0, Eso se lo informa al médico quien le indicó que seguía con vida, pero él sabía que no era así.

A las horas le indican el fallecimiento. El mismo hospital le da el acta de defunción, aunque a Armando le pareció raro ya que no es lo que correspondía. En el mismo figuraba como diagnóstico que Johana falleció de un paro cardíaco. Sin embargo luego de la denuncia, la policía y la morgue judicial le da otra acta en la que indican como diagnóstico que el fallecimiento es producto de de enfermedad de condiciones patológicas y ruptura de hígado crearán laceración.

Armando hizo denuncia en ese mismo momento porque le parecía extraño todo lo que había pasado. Luego de que se conociera más del caso, varias chicas indicaron sobre la violencia obstetricia que sufrieron. Lo que más le dolió es que al momento de rogar por la cesárea una profesional le habría dicho "a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer porque yo hago lo que quiero y si no vení vos".

Armando sigue luchando ya que el cuerpo todavía no se lo entregan, debido a que en la tarde de hoy le generaban la autopsia. Otro de los datos que reveló en Canal 13 es que su hija se llama Ambar Johana, en honor a su difunta madre.