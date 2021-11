¿Peligroso? las llamativas características del fuerte sismo en la madrugada

Pasada la medianoche del miércoles, un fuerte sismo se hizo sentir en Mendoza, San Juan y algunas zonas de Chile. Este movimiento tuvo una magnitud de 5.8º en la escala Mercalli Modificada y el epicentro se ubicó en la zona de Las Cuevas, provincia de Mendoza. Se trata de una zona limítrofe con Chile, a la altura de la región de Valparaíso. También, muy cerca de la frontera interprovincial entre San Juan y Mendoza.

Si bien, la magnitud de este temblor llamó la atención, desde el INPRES, aseguraron que no se trata de un movimiento peligroso, teniendo en cuenta algunas características. Gerardo Sánchez, jefe del departamento sismológico del organismo, explicó que ocurrió a una profundidad de más de 120 kilómetros.

Esto significa que ocurrió en la famosa Placa de Nazca, que se encuentra por debajo de la Plaza Sudamericana. Por este motivo, el especialista aseguró que no se espera que este tipo de sismos genere daños o peligro. “No se esperarían daños por este tipo de sismos. Se encuentra dentro de lo moderado y lo leve porque todavía no está en una escala que pudiera generar daños”, explicó Sánchez

“Este es un sismo que netamente está relacionado a la subducción de la Placa de Nazca, que está por debajo de la sudamericana. Si hubiese sido en cualquier falla asociada a la Cordillera de los Andes estaríamos hablando de algo mucho más superficial. En este caso, como la profundidad es de 120 kilómetros está asociado a un proceso de subducción. Ha ocurrido en la corteza oceánica que está por debajo de la Cordillera de los Andes”, indicó el sismólogo.

En este sentido, aclaró que los sismos más peligrosos son los que se producen en la interplaca, es decir, entre la Placa de Nazca y la Sudamericana. “Se les llama sismos de subducción o interpelada. Y son aquellos que tienen asociados a los sismos como el de Valdivia (Chile) en 1960 o Concepción en 2010 (Chile) que están asociados a un proceso interpelada. En este caso ocurrió en una de las dos placas que es la de Nazca. En este caso no sería uno de los más peligrosos”, sostuvo.

Luego, el especialista del INPRES recordó que no hay que tener temor o pánico ante estas situaciones. “No hay que temer porque eso afecta a la hora de reaccionar. Hay que prevenir. San juan, Mendoza y Chile son zonas sísmicas muy activas y lo más importante de todo es conocer y saber cómo actuar. Con paciencia, estar atentos a las normas de sismo resistencia, saber dónde estamos, si el lugar cumple con las normas de sismo resistencia. No correr ante el movimiento, mantener la calma. Esta preparación es porque vivimos en una zona sísmica en la que se puede convivir. Pero no hay que estar paranoicos. Hay que preparase para saber cómo actuar”, finalizó.