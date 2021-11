A raíz del caso en Albardón: piden que la esterilización sea obligatoria en San Juan

Elisa Marti estuvo charlando en BANDA ANCHA sobre los animales abandonados. Este tema derivado del caso de la joven que murió a causa de un ataque de una jauría, preocupa a los ciudadanos. Por ello es que esta proteccionista dio a conocer su postura en canto al abandono de mascotas.

Elisa se mostró muy dolida por el hecho que tuvo como protagonista a una joven de Albardón. Luego indicó "me parece muy real que el abandono existe en San Juan". Además mencionó que "los animales que están en situación de calle es un porcentaje bastante elevado y creo que la gente no toma conciencia de la problemática".

Al mismo tiempo la proteccionista indicó que con el abandono inicia la conformación de las jaurías "que se vuelven peligrosas". Luego mencionó "no hay que buscar culpables sino responsables". Por esto es que aseveró que lo importante es la q tenencia responsable, aunque lo fundamental es esterilizarlo. De este modo agregó "hay que concientizar más sobre la esterilización de todos los animales".

Sobre ese punto indicó "esperemos que en algún momento podamos lograr que sea obligatorio la esterilización". También insistió en la importancia de las políticas públicas destinadas a esta problemática ya que hay zonas de San Juan donde no existen quirófano o no están funcionando cómo debería. Es así como añadió "me parece que es un llamado de atención también para todos los que son las políticas públicas respecto a lo que son estos temas".

También añadió que "aunque va a ser a largo plazo o a mediano plazo, es la esterilización y el cambio de la conciencia cultural, lo que va a llevar a la sociedad a entender que la abandonó no es opción". Luego enfatizó qué "la esterilización debe ser obligatoria en San Juan para todos los animales que están en una casa y para los animales que están en la calle".