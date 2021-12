La víspera menos deseada: más de 200 empleados temen por su futuro

El escenario no es el más deseado para los trabajadores de la empresa de limpieza que se encarga de mantener brillante el Hospital Rawson. Los empleados terminan su turno a las 23 y, a partir de esa hora la firma para la que trabajan dejará de prestar servicio en el centro de salud. Sin duda son horas críticas para las 209 familias que dependen del desenlace de esta situación.

‘La estamos pasando mal porque todavía no tenemos notificación. No nos dijeron que no nos tendrían más en cuenta. No tenemos nada oficial’, puntualizó Hugo Ocampo, uno de los referentes de los trabajadores que habló con el móvil de Compacto 13. La víspera es amarga para los empleados de limpieza, puesto que el director del Rawson les aseguró que la otra empresa de limpieza que entra, lo hace porque ‘así lo dictan los números’. Dicha afirmación es interpretada por los actuales trabajadores como algo negativo. Entienden que su futuro laboral lejos del hospital céntrico es frágil.

‘Por eso convocamos a la sociedad a que no apoye, porque el Estado está ausente en todo esto’, sostuvo Ocampo, quien luego contó que además de charlar con el director del hospital, por su cuenta charlaron con la ministra Venerando. La funcionaria lejos de tomar el fierro caliente, les señaló que como el Rawson está descentralizado, las decisiones pasan por el director.

El trabajador representante de sus compañeros calificó como una ‘irresponsabilidad’ lo que desde el Hospital Rawson. Para los empleados de limpieza, los trabajadores que vienen con la nueva firma no están capacitados todavía para mantener el estatus sanitario que ellos lograban. Además, Ocampo denunció que hasta última hora están capacitando a los nuevos empleados de limpieza. ‘Es riesgoso y más en el medio de la lucha contra la pandemia’, señaló.

Lo cierto, es que desde la empresa Isot les dijeron que en las próximas horas les dirán a donde se tienen que presentar a trabajar desde el miércoles. A las 23 horas se termina el contrato con la firma para la que ellos trabajan y su futuro, y por consiguiente el de sus familias, está a la deriva. Nada claro y mucha angustia en la vigilia.