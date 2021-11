Abre una feria gastronómica en el Predio Gaucho José Dolores y hay polémica

Gastón Villordo, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Rawson habló en BANDA ANCHA sobre la polémica en torno a la feria gastronómica que inaugurarán este jueves en el Médano de Oro. Sucede que una concejal del PRO cuestionó el procedimiento del pedido de la concesión del predio donde se asentara dicho paseo.

De acuerdo a lo que comentó Villordo, este paseo tuvo su luz el año pasado en medio de la pandemia. La iniciativa nació a partir la propuesta de 3 restaurantes, a raíz del mal momento que pasaban. Es por ello es que buscaron un espacio grande acorde a los protocolos.

Esto no fue solo para los que ya estaban en el rubro sino también para quienes se reinventaron y apostaron, “por ello es que desde la cámara los apoyamos” señaló. Esta propuesta resulto muy positiva y por ello es que buscaron redoblar la apuesta para este año. Ante esto pidieron la concesión del predio Guacho José Dolores, donde establecerían la ruta gastronómica. “Al pedir la concesión lo hicimos a través del Ejecutivo, yo no le veo el inconveniente al proyecto” añadió el presidente de la Cámara.

Según relató Villordo, “Vamos a tener 20 restaurantes, lo que significa más de 200 puestos de trabajo”. Entonces lo que no entiende es la razón de la solicitud de la concejal de PRO Veronica Benedetto. Ante esto el presidente de la Cámara “porque salir a enturbiar, hace dos meses que tenemos la concesión, porque salir a ensuciar nuestra idea”.

Otro de los puntos que tocó es que “Creamos fuentes de trabajo, no buscamos apoyar a ningún partido. Somos cámara de comercio de Rawson”. A la vez sentenció “Benedetto no puede hacer nada porque ya tenemos la concesión, ella no nos lo presenta a nosotros el pedido sino a la municipalidad”. Ante ello aclaró “ella lo que pide es un informe”.

En su alocución, Villordo relató que la propuesta de su idea la generaron al Intendente Rubén García quien se puso a disposición y ayudo a que fuera posible, como así también nombró a los ministros Adres Díaz Cano y Fabiola Aubone quienes complementaron para que sea posible el proyecto que ayudaría al sector gastronómico que fuertemente golpeado por la pandemia.

“A mí no me interesa hablar de lo mal que hacen los demás, solo queremos que esto avance. Hay 20 familias que van a trabajar en este proyecto” mencionó Villordo, quien es parte de la organización de este evento que tendrá la inauguración este jueves a las 20 en el Predio Gaucho José Dolores.

También manifestó que el planteo que hace Benedetto, es que el proyecto no paso por el Concejo Deliberante, sino que la decisión fue tomada solamente en el ejecutivo municipal. Por lo que la molestia del sector que es parte de este evento radica en el momento en que genera este pedido de investigación por la concesión de las dos hectáreas del lugar para generar la temporada denominada “Golden Mean”.