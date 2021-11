Duras denuncias de mala praxis en la marcha por la mujer que murió después de parir

En la mañana de este viernes se vivieron momentos de tensión en la puerta del Hospital Rawson. Es que familiares, amigos de Johana Ramírez, además de victimas de mala praxis se movilizaron hasta el ingreso del nosocomio para pedir Justicia. En ese contexto hubo graves denuncias relatadas por víctimas de negligencia.

En primer lugar, Armando Baquel, el difunto esposo de Johana contó que había llevado a control a la bebita por los 10 días de nacimiento y que afortunadamente se encuentra bien de salud. “Ella me da fuerza para seguir luchando para que su mamá tenga justicia. Espero que el Gobierno que a estos médicos porque evidentemente no tienen ganas de trabajar y vienen a matar gente”, agregó.

Al mismo tiempo manifestó estaba esperando para que salga alguien del nosocomio para darle algún tipo de explicación. “Por lo visto no va a salir nadie, están escondidos dentro del hospital. Por suerte la beba Ambar está muy bien de salud. Mi reclamo va a continuar, tienen que pagar los responsables de lo que hicieron esto. Hay que denunciar para que esto se termine de una vez por todas”, afirmó.

Además acompañando a la manifestación se encontraba Nadia Barrionuevo, quien tiempo atrás contó su durísimo testimonio a Canal 13 donde perdió a su bebé Lorenzo. “Estoy acompañando a Armando porque a mi hijo le pasó lo mismo. Me arrancaron mi hijo del vientre y le reventaron el hígado, mi hijo estuvo agonizando durante 23 días y todavía no tuve una respuesta”, expresó.

Asimismo dijo que era muy doloroso ver toda la gente que estaba presente en el lugar y la que le pasó algo similar. “Me habían dicho que lo mío era un caso único pero hay mucha gente que pasó por esto. Esto tiene que parar, no es justo haber venido con la ilusión de llevarme a mi bebe en brazos y que me lo hayan entregado en un cajón”, contó entre lágrimas. “Yo lo espere mucho tiempo y que me lo hayan devuelto así no es justo, me duele. Alguien tiene que pagar por esto”, amplió totalmente en llanto.

Finalmente otra mujer, tía de Lorenzo comentó que este caso fue muy conmovedor para ella porque tuvo sus 3 hijas en el Hospital Rawson y la última nació el 6 de enero. “Yo vine porque soy hipertensa. La obstetra que me atendió me dijo que me fuera mi casa porque me decía que era una 'mañosa' cuando yo tenía la vista muy mal por la presión”, indicó. Luego agregó que tuvo que insistir y sentarse para que la atiendan y su hija pudiera nacer. “Mi hija nació con problemas en su corazón. Gracias a que yo insistí hoy la tengo viva y puedo contarla”, contó visiblemente conmocionada.