Salud Pública llamó a uno de los rangos etarios a completar el esquema de Vacunación

La campaña de vacunación contra el Covid 19 avanza cada día más y el efecto parece notarse en la baja sostenida de contagios, muertes, internados y casos activos. Sin embargo, hay un rango etario que es el que todavía se resiste a completar su esquema de inoculación. La ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando instó en los micrófonos de Canal 13, a las personas de entre 30 a 45 años a que se acerquen a los vacunatorios que ofrece la provincia para estar inmunizado de la pandemia.

‘De nada sirve tener una sola dosis, ya que la inmunidad se da con ambas dosis’, señaló la titular de la cartera sanitaria. Sucede que en este grupo se encuentran las personas que, habiéndose colocado la primera vacuna, no completaron el esquema de vacunación, lo que preocupa y ocupa al Ministerio de Salud, puesto que el fin de la vacunación es alcanzar la inmunidad de rebaño.

Cabe señalar, que hay casos en los cuales algunas personas, independientemente de sus ganas de colocarse la segunda dosis, todavía no les llegó el mensaje de texto en el que le designan el turno. De hecho, hay un grupo que realizó el reclamo y , hasta el momento no les dieron una solución.

Acerca de la colocación de la tercera dosis, Venerando afirmó que como ya tenían identificadas a las personas a las que les correspondían esta vacuna, les fue más fácil avanzar y, desde que les enviaron el mensaje de texto, el 75% de ellos ya acudió a sus debidos turnos.

Cabe recordar, que son dos los grupos habilitados hasta el momento para recibir la tercera dosis contra el coronavirus. Los mayores de 50 que fueron vacunados con AstraZeneca y, las personas las personas inmunodeprimidas, independientemente de la vacuna que recibieron en las primeras dosis.

Consultada sobre si a estos dos grupos iniciales se les agregarán más, la ministra eligió ser cauta y señaló que todavía no. Luego señaló que deben reunirse con el Consejo Federal donde puede haber novedades del futuro de la inoculación. Al mismo tiempo, Venerando apeló a la responsabilidad de los padres para llevar a sus hijos de entre 3 a 11 años a vacunarse, puesto que ‘si son vacunados los más pequeños puedan tener inmunidad, y además se va mejorando el estatus sanitario’.

Por último, la titular de la cartera sanitaria local dejó un mensaje a los sanjuaninos, buscando que no se relajen en cuanto a las medidas universales para evitar los contagios. ‘Tenemos que estar alerta, el virus esta acechado en todo momento. La pandemia no ha finalizado, no ha culminado así que hay que seguir cuidándose. A no descuidarse porque de esto depende la salud Individual y colectiva, pero, además la nueva normalidad de las actividades que venimos realizando’, sentenció.