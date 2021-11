Perdieron a su única hija por presunta mala praxis: "Verla fallecer en nuestra cama fue terrorífico"

Hace dos meses, Catalina Valdez Sosa tuvo el peor final. La pequeña de 4 años sufrió un accidente de tránsito junto a sus padres y luego de ser asistida en el hospital Rawson fue dada de alta. Sin embargo, a las pocas horas falleció en su casa y sus padres denunciaron por presunta mala praxis a los profesionales médicos que la atendieron.

Eduardo Valdez y Cintia Sosa, los papás de Cata, pasaron por Banda Ancha y recordaron la triste situación que atravesaron con la pequeña.

Mientras tanto, el caso, está siendo investigado por la UFI Delitos Especiales y hay dos médicas imputadas por el caso. Este lunes por la noche, habrá una marcha para pedir justicia por la muerte de la niña.

Los padres de Catalina, recordaron como ocurrieron los hechos cronológicamente. Eduardo, contó que el 7 de septiembre, aproximadamente a las 16, circulaba en su auto junto a su esposa y su hija cuando sufrieron un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en las inmediaciones de calles Abraham Tapia y Larraín.

Afortunadamente, en ese momento pasó por el lugar una ambulancia que trasladó rápidamente a la pequeña y su mamá hasta el hospital Rawson.

El papá, comentó que al llegar al servicio de Urgencias del hospital las recibió un grupo de médicas y enfermeras, una de las cuales reconoció a Catalina, quien había estado anteriormente internada en el nosocomio por sus problemas de epilepsia.

Sin embargo, manifestó que a su hija “le hicieron una tomografía en la cabeza y del cuello para abajo no la revisaron nunca para ver si tenía otro tipo de golpes o lesiones”.

Por su parte, la mamá dijo que les pidió a las médicas que revisaran bien a su hija porque tenía un gran hematoma e hinchazón en el abdomen. Además, notaba que los pies de la niña estaban muy fríos. No obstante, dijo que la respuesta que recibieron de las medicas fue que los análisis a Catalina habían salido bien y que el hematoma del abdomen era propio del golpe que había sufrido la niña por el choque.

Mientras tanto, el padre de la nena había quedado detenido para realizar todas las pericias correspondientes por el accidente. Alrededor de las 21.30, Eduardo quedó en libertad y fue al hospital para ver cómo se encontraban su mujer y su hija. Al llegar al lugar, se encontró con la nena internada en el sector de adultos, retorciéndose del dolor, con los labios morados y sus extremidades frías, según describió.

Ante la situación, el papá insistió a los médicos para que revisaran a su hija. “Vinieron, la miraron y se fueron. Nos dijeron que estaba todo bien. Y a la vista era notorio que estaba mal”, señaló Eduardo.

Desesperados por el estado de salud de su hija, el padre siguió insistiendo para que atendieran a la niña y el personal del hospital le advirtió que lo iban a sacar si seguir insistiendo.

Alrededor de las 23.30, el hombre decidió irse a su casa ya que los médicos no le habían dado el alta a su mujer ni a su hija. Según su relato, pensó que iban a quedar internadas al menos durante esa noche, pero se llevó una sorpresa. Cuando llegó a su vivienda, su mujer le llamó para avisarle que habían recibido el alta.

Con el permiso de los médicos, la familia volvió a su vivienda, pero poco tiempo después comenzó la peor pesadilla. Catalina comenzó a tener dificultades respiratorias como a la 1.30 de la madrugada. “Cuando la llevamos de alta la niña ya estaba mal. Pero confiamos en el médico”, indicaron los papás.

Ante la situación, los papás intentaron reanimar a la pequeña y la conectaron a un tubo de oxigeno con el que cuentan por los problemas de salud que tenía la niña. Minutos más tarde, llegó la ambulancia y traslado a la pequeña al hospital nuevamente, pero llegó sin vida, aseguró el papá.

El diagnostico forense de la muerte de Catalina fue por una hemorragia interna que le causó el golpe del cinturón de seguridad en su abdomen. Pero los papás de Catalina aseguraron que, pese a su insistencia, los médicos nunca le revisaron la lesión que la pequeña presentaba en su región abdominal.

“La bronca que tenemos como padres es porque falleció nuestra hija. Pero nos hubiéramos quedado más tranquilos si hubiéramos visto que los médicos hicieron todo lo posible para salvarla. Nosotros estamos acostumbrados a andar en médicos y hay algunos excelentes. Pero ver la poca o nada de intención que tuvieron, eso nos mata. Capaz que Cata hubiera tenido el mismo final, pero diferente al abandono que sufrió. Verla fallecer en nuestra cama es terrorífico”, comentó Cintia, la mamá.

“Por eso es el pedido de justicia. Porque sabemos todo lo que hicieron y lo que no. Nos pone mal que no hicieron anda. Fue muy simple el procedimiento y no hicieron nada para salvarle la vida, que a lo mejor no lo hubieran podido salvar, pero no hicieron anda”, agregó el papá. Marcia González y Vanesa Sojo, las pediatras imputadas

Por este hecho, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo de Iván Grassi, abrió una investigación de oficio por la muerte de Catalina. En el marco de la causa, dos médicas del hospital Rawson quedaron imputadas por el presunto delito de homicidio culposo. Se trata de Marcia González y Vanesa Sojo, quienes autorizaron el alta de la pequeña.

“Nosotros entendemos que los médicos son las personas que más en contacto con la muerte están, pero algunos no hacen nada. En el caso de nosotros fue así, y lo vimos. Y fue muy claro todo. Nosotros pedimos Justicia. A nuestro punto de ver está todo muy claro”, señaló el papá. Y añadió que “no involucramos a todo el hospital. Son dos o tres personas que estuvieron con Catalina en ese momento. Y si hicieron algo mal, que se hagan responsables”.

Por su parte, la mamá manifestó que uno no pretende un trato preferencial, pero si diferente. “Uno viene de un siniestro y no podés acordarte de todo. Un poco más de humanidad”, reclamó la mujer.

Este lunes a las 21.30, los padres de Catalina convocaron a una marcha para pedir justicia por su hija y por todos los casos de presunta mala praxis en el sistema de salud. “Esto sirve para que la gente se sume y sepa que tiene que denunciar los casos. Y si tiene sospechas de algo que lo hagan porque esto no puede seguir así”, sostuvo.