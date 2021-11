Los productores jachalleros continúan con el corte de Ruta hasta tener respuestas

Durante la mañana del lunes, productores agrícolas y ganaderos del departamento de Jáchal se auto convocaron a un tractorazo en la plaza central del departamento. Además, en horas de la tarde el reclamo se trasladó a la rotonda de San Roque entre Ruta Nacional 40 y Ruta Nacional 150 interrumpiendo el paso y destacaron que esta medida será por tiempo indeterminado. El reclamo es por la falta de agua y explicaron que perderán gran cantidad de la producción y de animales.

Con este reclamo, los agricultores locales, piden se los escuchen para poder afrontar el impacto y las consecuencias de la emergencia hídrica. Por lo tanto, piden la construcción de una batería de pozos, con los respectivos estudios del INA-CRAS, la impermeabilización con geomembranas de la rede primarias y secundaria de riego y facilitar subsidios para la incorporación de sistemas de riesgo tecnológico para los productores que no pueden acceder a ningún tipo de financiación.

Desde otra índole, expresaron que también están pidiendo para que "no se concesione más agua para los proyectos megamineros".

Según explicaron, el regadío se realiza aproximadamente con 10 metros cúbicos por segundo y el caudal estimado para este ciclo 2021-2022 será de 3,700 metros cúbicos por segundo.

Alfredo Rodriguez, uno de los productores jachalleros en dialogo con otro medio explicó que, "cada 2 horas levantaremos dicho corte por un lapso de 10 minutos para que puedan pasar autos y colectivos que se encuentran al costado de ambas rutas". Además, precisó, "lamentablemente tenemos que recurrir a estas medidas porque no tenemos ningún tipo de respuestas a nuestro pedidos. Hasta que no tengamos una mesa de diálogo y soluciones concretas de las autoridades competentes no nos vamos a mover de acá".

Según precisó Alfredo Rodriguez, esta medida será indeterminada, y a medida que vaya pasando el tiempo el periodo para que pasen los vehículos será mayor. Por otra parte, esperan que las autoridades municipales y provinciales establezcan una mesa de dialogo para poder llegar a un acuerdo y brindar soluciones.