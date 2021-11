Su hija de 3 años necesita una cirugía con urgencia: "¿Van a esperar que Hanna muera?"

"¿Voy a tener que hacer quilombo en el hospital y que me lleven presa? De nada sirve tanta infraestructura si nos siguen tratando como perros", se preguntó Johana González, mamá de Hanna, una pequeña de 3 años que necesita ser operada de urgencia en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. González denunció en Compacto 13 que hace años que su hija debió ser intervenida con una cirugía cardiovascular pero constantemente se la reprograman.

La pequeña Hanna fue diagnosticada a sus cuatro meses de edad con una cardiopatía congénita. Según Johana, esta enfermedad le impide "salir a jugar a la plaza", "no puede ir a la escuela porque ninguna la quiere recibir por su estado de salud". Además la pequeña sufre de taquicardia hasta cuando come, le impide crecer de manera normal y corre el riesgo de sufrir una falla multiorgánica, por lo que la cirugía "es de vital importancia".

"Al principio estuvo con tratamiento fisiológico el cual no funcionó. El médico Daniel Correa la deriva a cirugía y el doctor Jorge Girón la iba a operar, que ahora es el director del Hospital Rawson", detalló la madre de Hanna. Pero el tiempo corría y según Johanna, "el doctor le encontraba la quinta pata al gato para no operarla, siempre pedía estudios que no se necesitaban para la cirugía".

Para comienzos del 2020, Hanna tenía 2 años y continuaba sin ser operada. Entre la desesperación los padres intentaron realizar la cirugía en Mendoza, pero sin éxito. "Le pedí en reiteradas ocasiones al Hospital Rawson que me diera la derivación y su historia clínica, cosas que jamás hicieron, siempre se negaron. Entonces no conseguimos que la atendieran allá", explicó Johana. De regreso en San Juan en diciembre del año pasado, volvieron a pedir por la cirugía.

"Conseguimos que le hicieran de vuelta los estudios y prequirúrgicos para marzo de este año. Ahí tuvimos la mala suerte de volver una semana a Fase 1 y se postergó la cirugía", aseveró la mamá de Hanna. Finalmente, "hace cuatro semanas nos llamaron para decirnos que Hanna entraba a quirófano el 1 de noviembre", pero "cuando faltaban unos días me manda mensaje la doctora para decirme que no había quirófano".

Nuevamente, le reprogramaron la cirugía para este 8 de noviembre que pasó aunque "cuando nos presentamos en el hospital con todo, nos dicen que Hanna no va a entrar porque no hay recuperador", puntualizó Johana. "Estamos a noviembre, si no la operan ahora ya no lo van a hacer por las fiestas. Si la operan el año que viene no podrá ir a la escuela porque va a tardar tres meses en recuperarse. ¿Están esperando a que Hanna se muera?", cerró.