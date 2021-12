Autoridades del Rawson confirmaron que debieron suspender cirugías

Jorge Girón quien es director del Hospital Rawson comentó en Canal 13 sobre las novedades que se han producido al respecto al servicio de asistencia de limpieza en el nosocomio. Cabe decir que hoy se comunicó que gracias a un proceso licitatorio hay una nueva empresa a cargo del servicio. Este cambio se da luego de varios años en que no hubo recambio.

El Doctor mencionó en Compacto 13 que "ha comenzado la nueva empresa quién se ha hecho adjudicataria". A la vez mencionó que "esto trajo algún inconveniente, hubo alguna situación que hubo que salvar ya que cambiar el sistema de limpieza no es poca cosa son aproximadamente más de 200 personas y no existe limpieza tan especializada cómo está". Luego de ello remarcó "entonces hay algunas dificultades para cambiar un servicio y poner otro sobre todo cuando se hace en horario complicado".

Ante esto confirmó que el recambio "ha generado demoras en las cirugías y demoras en algunas de otros procesos como endoscopias. Dónde más dificultad hemos tenido es en cirugías las cuales han sido reprogramadas". Del mismo modo acotó que "los otros servicios como maternidad ha seguido trabajando casi normalmente y hemos ido haciendo el traspaso tomando cada sector con las distintas empleadas de esta nueva empresa de limpieza de la higiene del hospital".

De la misma manera enfatizó que en "el transcurso de las horas han ido regularizando, pero entendemos qué es un proceso que nos va a llevar unos días más para terminar de ajustar".

Sobre el proceso administrativo añadió que "corre por cuenta del hospital, no depende directamente del Ministerio de salud nosotros somos un hospital descentralizado y esto era un convenio que tiene no depende estrictamente del ministerio en ese aspecto". En la misma línea aseveró " es un gran proceso licitatorio estaba previsto que cambiara este servicio ya que la anterior empresa tenía su contrato que vencía el año pasado en el mes de noviembre". Ante esto detalló "nosotros hicimos una contratación directa teniendo en cuenta que el mes de noviembre tuvimos el pico de la pandemia, por eso es que no pudimos sacar el proceso licitatorio".

De acuerdo a lo que respecta la licitación, el director del hospital señaló que "lo más claro para la institución fue hacer la licitación y llamar a otras empresas para que puedan participar, de hecho participaron varias y la adjudicación fue para la empresa actual debido al precio y calidad".

Ante los problemas el médico señaló que busca llevar tranquilidad a la gente ya que es una empresa de calidad y en los próximos días todo volverá a funcionar con normalidad. Por esto es que aclaró " tenemos previsto para el día de mañana actividad quirúrgica". A su vez dejó claro que "esta empresa va a ser controlada y deberá tener los estándares muy altos".