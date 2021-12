Xiomara, la nena con grave problema de salud recibió un acondicionador de aire

Xiomara es una nena de tan solo 3 años que nació con parálisis cerebral y que a lo largo de los escasos años de vida ha estado sufriendo algunas complicaciones. Según contó su mamá, Guadalupe Pedrón, la vivienda ha sido uno de los problemas constantes ya que la nena ha estado mucho tiempo prácticamente viviendo en el hospital ya que necesita internación domiciliaria y el lugar donde viven no cuenta con las comodidades mínimas. Afortunadamente, desde la municipalidad de la Capital le han donado un acondicionador de aire que sirve de paliativo, pero es transitorio.

“Estamos luchando por una casa hace más de 3 años y 6 meses necesitamos que nos escuchen fui al centro cívico, me canse de ir”, dijo Guadalupe y agregó, “Xiomara estuvo internada dos años en el hospital por no tener una vivienda, nos fuimos a alquilar y nos desalojaron más de tres veces por que se enteraron que se enteraron que la bebé tiene internación domiciliaria, no nos quieren alquilar”.

En el lugar donde actualmente residen está hecha con ladrillos de block, la pequeña sufre grandes sofocones de calor que le producen fiebre y convulsiones por las que tiene que volver a ser internada ocasionalmente.

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda le han dicho que la enfermedad de Xiomara no tiene prioridad para acceder a una casa. Sin embargo, la mujer señala que la niña necesita más cuidados. Además le está faltando un medicamento, Baclofeno que no se consigue en el Hospital Rawson, además, en este momento necesitan un colchón.

Respecto de la salud de Xiomara dijo que “hay que salir adelante pero esto no es algo fácil, cuesta, tiene algunas mejorías pero a veces sabe tener algunas complicaciones y se vuelve abajo”, finalizó.