Doloroso relato de los padres de Celeste, víctima de un femicidio

A dos años del femicidio de Celeste, su familia sigue el pedido de justicia. Es que si bien el presunto autor del crimen esta en prisión, aún no hay condena firme. Es por esto que en Banda Ancha relataron detalles y sensaciones del hecho que los dejo sin su hija.

Rosa Tello y Vicente Luna estuvieron en Canal 13 San Juan y dieron a conocer que este hecho se produjo cuando presuntamente la pareja estaba discutiendo, ya que la joven no quería seguir con la relación. "Él agarró tomó el arma, le agarró la cabeza y le apuntó. Luego de ello le hizo el disparo" relataron los padres. Además acotaron "el disparo está a 50/ 60 centímetros de la cara". Sobre ello detallaron "la bala entró por el ojo izquierdo, ese fue el modo de como que la ejecuta mi hija".

Otro de los puntos que acotó la pareja fue que Celeste no sabía manejar armas por lo que descartan la posibilidad de que se haya quitado la vida. En tanto el imputado conocía sobre ello por su profesión. A la vez añadieron "como él tuvo el coraje de matarla, que se haga cargo de lo que hizo. Eso es lo único que pedimos lo que pedimos, que él diga la verdad y esperamos el juicio porque realmente queremos saber qué pasó ese día y por qué lo hizo".

Vicente Luna aludió "Realmente me duele todo esto porque cuando él me la pidió a mi hija, yo se la entregue y le dije mira 'Matías yo te entregó pero cuidarla' y él me dijo que sí, me dijo que la quería mucho". Prosiguiendo con su relató añadió "Mi hija entró caminando a esa casa y salió en una lata"

A la vez añadieron que les causó mucha frustración que la familia jamás se haya comunicado con ellos, Rosa precisó "la familia de él jamás habló con nosotros y tampoco queremos tener contacto porque no nos sirve". Luego aseveró " nos hubiera gustado que hubiese sido cuándo fue el hecho, qué nos podríamos haber juntado y haber el pedido explicaciones porque realmente el hecho sucedió en un dormitorio dónde viven ellos".

También declararon que ellos debieron haberlos llamado, ya que si sabían que iba mal la pareja, ellos debieron saberlo. Del mismo modo comentaron que los forenses encontraron otros hematomas en el cuerpo de Celeste lo que demostraba que la violencia era algo que venía sucediendo desde hace tiempo. Al mismo tiempo dijeron "me hubiera gustado saber porque ellos no hicieron nada, ellos jamás nos dijeron de que había alguna discusión".