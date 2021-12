Emmanuel Siffert no seguirá al frente de la Orquesta Sinfónica y se despidió de San Juan

Esta mañana en el Auditorio Juan Victoria, Emmnuel Siffert, Director Titular de la Orquesta Sinfónica anunció su retiro de la dirección y de San Juan, pero no descartó seguir haciendo aportes como invitado.

El ex director de amplia trayectoria, en una conferencia de prensa, acompañado por la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, anunciaba su salida de la Orquesta sanjuanina y dijo, "voy a dejar la titularidad que no quiere decir que no me gustaría seguir, pero acordamos con la comisión de trabajar como invitado, desde otra forma".

En torno a esto, expresó que se irá de San Juan porque como Director debe buscar otro lugar y dijo "si hay otra oportunidad como Titular hoy es la de viajar a otro lado. Esto es así, es una ley natural". En este sentido, señaló, "mi relación con la orquesta es óptima, mejor si es así y después se puede retomar en otra forma".

Finalmente, apuntó que se va muy feliz por haber podido construir su propio sonido como Director Titular de la Orquesta.