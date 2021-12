Femicidio de Celeste: cómo descubrieron sus padres que ella sufría violencia

El 15 de diciembre de 2019, Celesta Luna era asesinada de un balazo que salió del arma reglamentaria de quien era entonces su pareja, el policía Mathías Mallea. Este jueves finalmente se puso fecha para el tan esperado juicio por lo que los padres de la joven, Vicente Luna y Rosa Tello, estuvieron en Banda Ancha para continuar con su reclamo de justicia. "El forense me preguntó si sabía que mi hija sufrió violencia", recordó Vicente.

Rosa relató cómo fue que se enteraron del femicidio de Celeste. "Nos llama mi hijo después del mediodía, diciéndonos que Celeste se había pegado un tiro, así". "A él lo llamaron y le dijeron '¿usted es hermano de Celeste? Bueno le avisamos que ella se pegó un tiro'", detalló con crudeza la mujer. Vicente agregó que primero pensaron que su hija "estaba viva hasta que llegamos al lugar del hecho".

"Estaba toda la Policía ya habían rodeado todo. Hablamos con el jefe del operativo y nos dijo que no podíamos entrar, entonces nos quedamos ahí esperando", explicó Vicente. "Llegó la camioneta de Criminalística y la vimos salir en una lata, ahí nos dimos cuenta que nuestra hija estaba muerta", afirmó con profundo dolor el padre. Fue en el transcurso de esa misma tarde que los padres se enteraron que la joven era víctima de violencia de género.

"Tuvimos que ir al Forense a identificar el cuerpo. Cuando me atiende el médico me dice '¿usted sabía que su hija sufrió violencia?' a lo que le dije que no", expresó Vicente. Al principio los padres no caían de lo que les decía el forense ya que "estábamos con una nube en la cabeza por lo que estaba pasando, no tomé noción de lo que me dijo". Una vez pasado el velatorio de la joven, los padres cayeron en lo que realmente había pasado con Celeste.

Según Vicente, el forense les comentó que "había visto marcas en el cuerpo de ella de vieja data, y un golpe en el medio del pecho de aproximadamente 48 horas". "Entonces ahí empezamos a notar que nuestra hija no se suicidó como decían", afirmó el padre de Celeste. "Se dijeron tantas versiones pero en el proceso se fueron dando las pruebas y ahora lo procesaron con prisión preventiva por homicidio doblemente agravado por el vínculo", cerró Vicente, refiriéndose a la pareja de su hija, sin nombrarlo.