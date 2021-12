Sanjuanina salió con 300 pibes en Tinder y lo cierra "para empezar desde 0"

"Empecé a usar Tinder desde los 18, son más de 300 pibes con los que salí. Un año recuerdo haber salido con 120 personas, pero por un desafío con un amiga. En promedio salgo con 50 al año", comentó Mariana, una sanjuanina de 29 años que prefirió reservar su identidad. La joven experta en la aplicación de citas charló con Diario 13 sobre sus inicios, aventuras, prejuicios y tips para los perdidos que quieren conocer gente nueva en el programa que se usa en el celular.

"Siempre he sido muy sociable, me gusta conocer a la gente, sus historias, saber otros mundos, universos, perspectivas", se definió. Como a muchos, la historia de Mariana se remonta a las primeras salas de chat como el mIRC cuando ella era adolescente. La motivación de entrar en el mundo virtual llegó de "la pura intriga, de salir de mi zona de confort". "Los pibes de mi barrio no me interesaban porque eran amigos de mi hermano, mis compañeros de escuela me parecían un poco bananas y me aburrían, es la realidad", recordó.

Sus primeros encuentros fueron en la Plaza 25 de Mayo o el Parque de Mayo para "tomar una coca y charlar, cosas muy chiquitas". Para Mariana, en esas citas de adolescentes "íbamos con miedo los dos" y "eran super inocentes para mí porque no pasaba nada más, además iba con este prejuicio sobre qué iban a pensar de mi". Estas experiencias de chica la llevaron a darse cuenta que "ante todo esta mi deseo, si quiero tener relaciones no voy a esperar a que un chabón me escriba, YO escribo. Si tengo ganas te voy a mandar un mensaje, yo busco".

viejo chat de mIRC

Una vez cumplida la mayoría de edad, Mariana se lanzó al mundo de Tinder y desde entonces se convirtió "en una aplicación fija en el teléfono". Según la experta, en la aplicación puede encontrarse variedad, todo depende de lo que busca una. "Es una app para conocer gente, es como salir a un bar y conocerlo ahí. No sé porqué le ponen esta cara de que en Tinder no hay amor. Si bien se entiende que va un poco más para lo sexual, no deja de ser un espacio para conocer a alguien", remarcó. Incluso Mariana ejemplificó con amigas que conocieron chicos "con los que se han casado y tienen 5 hijos".

Para Mariana, el secretó está en "no cerrarse en que no está el amor, hay que predisponerse a conocer gente y las cosas fluyen". "A veces se dan las cosas o no, pero quiero recordar que no es obligatorio tener relaciones en la primera salida. Personalmente tengo el concepto de que soy un ave de paso, como dice una canción de Sabina, Salimos y quizás nos volvemos a ver, quizás no", opinó. En su propia experiencia, de cada 10 citas, solo con la mitad pudo concretar algo más allá de la primera salida.

Mariana puntualizó que nunca se enganchó por este mismo concepto de "aves de paso". "Todos lo somos: estoy un ratito con vos, otro con vos, como que no puedo proyectar nada si no hay otra conversación que no fuera 'che nos vemos a tomar una birra'. Siempre he estado muy ahí de picar e irme porque muchas veces ese pibe está casado o se está separando o incluso ni él sabe lo que quiere", detalló. "A mí no me gusta hacer perder el tiempo a ellos ni a mí, yo uso Tinder porque tengo el deseo de tener relaciones sexuales y nada más, por ahí no me interesa la charla", sentenció.

perfil de Mariana

"Sucede que en Tinder elegimos por foto, después pasás un WhatsApp y seguís la conversación. Cuando te juntas por ahí te desilucionás porque una va con sus proyecciones de cómo será la otra persona porque no lo conocés más allá de una foto y algo que te dijo al pasar", afirmó Mariana. "Me pasó mucho de que por ahí nada que ver el pibe a lo que me imaginé. Por ahí pegás buena onda de amigos nada más, me ha pasado y seguimos charlando. Eso depende de cómo me siento, cómo están mis deseos, si lo quiero y no me obligo jamás a que pase algo", resaltó.

Con más de diez años de experiencia en la aplicación, Mariana hizo números y aproximaciones de con cuántos hombres salió durante este tiempo. "Son más de 300 personas, recuerdo que un año salí con 120 pero porque hice un desafío con una amiga que también se había bajado Tinder y estábamos a ver quién salía con más. Pero promedio 50 personas al año maso", calculó. Aunque, la sanjuanina advirtió que "entre todo eso no todos te hacen 'match' en la app pero después te buscan en otras redes. Si bien salen de ahí prefieren ocultar eso y buscan chamuyarte por Facebook o Instagram, para sacar ese cartel de 'te vi en Tinder'".

Mariana también enfatizó que a lo largo de estos años Tinder pasó por distintas épocas y estuvo fuertemente atravesada por la ola feminista surgida con el movimiento Ni Una Menos en Argentina. "Pasó que se desapareció la gente y cuando charlabas te decían 'ay no me vayas a acusar de algo', como cuidándose el poto. También cambió el juntarse porque si se enteraban de que eras feminista directamente te bloqueaban, te cancelaban, te decían que estabas mal y que no entendías nada, cuando era al revés". "El movimiento también trajo esto de plantearse de pagar una cuenta, o que te inviten a salir no significa que tengan acceso sí o sí a tu cuerpo", reflexionó. Haciendo match

El problema que surge en la aplicación, de acuerdo con Mariana, es que "se maneja con algoritmos entonces sigue cierta tendencia de lo que a vos te va gustando. Si te gustan los barbudos y hacés 'match' con cuatro así, directamente la app te empieza a sugerir esos perfiles". "Entonces te aburrís del mismo patrón de tipo y para eso lo cierro, para iniciar de nuevo y después ver otros perfiles, otros pibes que quizás se hicieron cuenta nueva y no me aparecían por tener ya un patrón definido".

"Esta bueno cerrarla para conocer gente, sobre todo porque empieza la época de sequía porque no te juntas con nadie porque están con las despedidas, andan en otra". Para Mariana los momentos de sequía consisten cuando "muchos perfiles se bajan y aparecen otros pero son hombres casados, o que se están separando, sobre durante la pandemia pasó". En cambio, en fechas especiales como "en San Valentín explotan los perfiles" por lo que son momentos claves para crear un perfil en la aplicación.

Consejos para crear un perfil en Tinder

1. "Primero que nada que suban fotos de ellos solos, no foto grupal o con los hijos. No entiendo porqué la gente hace eso".

2. "En las biografías que salen abajo podés poner algo chistoso, que rompa el hielo. Nada de mandatos tipo 'si sos feminista, no me hablés'. Si entrás a la aplicación, tenés que estar dispuesto a conocer gente que va a pensar igual que vos o no. Hay que tener la mente abierta a esto".

3. "Tratar de tener el perfil verificado, eso conviene para ambos para así tener la confianza de estar hablando con esa persona realmente. Cuando pedís la verificación, la aplicación te pide sacarte fotos y eso da cierto amparo para que ambas partes estén seguras".

4. "Ser sincero. No ir con mentiras y decir tu edad verdadera. También sacarte los prejuicios porque muchos usan la aplicación pero les dan vergüenza decir que la usan, eso está pasando mucho últimamente".

Algunos tips al momento de la salida

1. "Antes que nada contar con un grupo de contención. Es decir, avisarle a alguien siempre con quién salís y a dónde. Es bueno tener un grupo de amigos para estar precavida. Incluso he avisado que salía cuando estuve en otras provincias".

2. "En el caso de mujeres, buscar siempre un lugar de encuentro que sea de fácil de acceso. Quiero decir que una pueda llegar bien y si durante la cita algo no te está gustando, que te puedas parar y te vayas. No hay que cederle el poder al pibe de que porque me trajo, me tiene que llevar a mi casa y por ende me lo tengo que curtir".

3. "Son buenos los eventos turísticos grandes o deportivos que pasan en San Juan, porque conocés gente que viene de otra provincia. Las épocas de vacaciones también son buenas porque te enterás de otras miradas, perspectivas, otras charlas. Para mi es lo ideal, así conocí a un italiano cuando estuvo el Dákar en la provincia".