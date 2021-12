Por primera vez en San Juan, habló la abuela de Lucio: 'Mataron una parte de mí'

Uno de los casos mas conmocionantes que vivió la República Argentina en los últimos tiempos, fue el asesinato del pequeño Lucio Dupuy. El niño de apenas 5 años de edad fue ultimado por su propia madre y por su pareja. Por primera vez para un medio de San Juan, la abuela paterna de la víctima habló sobre el calvario que están atravesando. "Mataron una parte de mi y de mi familia", exteriorizó la mujer.

Silvia Gómez es la madre de Cristian Dupuy, padre del fallecido. Este crimen sacó a la luz una situación de brutales maltratos que sufría constantemente Lucio, los cuáles eran desconocidos por su familia. Si bien desde un principio fue una relación complicada con Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, ellos nunca se enteraron de las golpizas.

"La verdad es que me parece que una parte mataron de mi, de mi marido y de mi familia, no me hace nada el poder verla. Voy a pedir justicia por la gente que no se movió, porque el sistema esta mal, porque las instituciones no hicieron las cosas bien y estamos de pie para eso, para que no haya más Lucios, pero a mi nieto no me lo devuelven más", declaró.

Gómez destacó en todo momento que hubieron distintas situaciones que hubieran permitido que su nieto continuara con vida. Desde los médicos que atendían al infante, hasta las docentes que lo tenían como alumno en su escuela. Nadie denunció nada en ningún momento, a pesar de que estas agresiones se mantuvieron por un largo período de tiempo.

"Hubo muchos errores de parte de instituciones. Acá en General Pico le sacaron el nene a mi hijo mayor, no le hicieron seguimiento. En la parte de salud ahí en Santa Rosa donde tantas veces fue, tampoco hicieron nada. Respecto a la gente de educación con la seño. El nene debe haber ido más de una vez golpeado y miraron para un costado. Ella trabaja con un grupo de psicopedagogas y psicólogas, el nene seguramente mostró algún indicio de lo que vivía. La Policía también. Mucha gente no trabajó como debía, entonces queremos justicia porque a mi nieto lo callaron y nosotros vamos a hablar por él", expresó.

Respecto a su trato con Espósito Valenti, la abuela contó que ella prácticamente nunca les permitió ver al niño. Solamente tenían contacto mediante videollamadas, en las cuales detectaron algunas lesiones en su cuerpo. Sin embargo constantemente era el propio Lucio quien justificaba las mismas, asegurando que se había caído de su bicicleta.

"Nosotros lo veíamos por videollamada y algún golpe tenía pero siempre justificaba él mismo con que se había caído de la bicicleta. Nunca te vas a imaginar que el nene estaba pasando por todo eso. Nosotros lo vimos para el Día del Padre y después sólo por videollamada. No teníamos acceso a él, a mi ella me tenía bloqueada y no tenía comunicación. Su pareja tenía el teléfono de mi marido y era por ahí donde se comunicaba con el nene pero con el teléfono de la otra mujer", manifestó.

Gómez describió a la asesina como "una chica con carácter" que terminó de exteriorizar todo el odio que tenía contenido, cuando empezó a salir con Abigaíl Páez. Ese sentimiento de enojo era contra Cristian Dupuy y por consiguiente contra el hijo que compartían. Debido a ello ponía una serie de excusas para no cumplir con el régimen de visitas que tenía el padre.

En más de una ocasión ella les aseguró que llevaba a Lucio a un psicólogo y que era este profesional el que le recomendaba que no viera a su padre. Supuestamente esto producía un estrés en el pequeño, por lo que no era una buena opción que tuvieran contacto directo.

"Era una chica con carácter cuando empezó el noviazgo, pero supimos que después de que se junta con esta mujer es cuando empieza a explayar más su odio contra mi hijo y mi nieto. La cabeza nos da mil vueltas y no podemos entender pero decimos que el desenlace final ha sido que el nene ha dicho algo con del abuelo o del padre. Ella hacía una semana atrás le había dicho a mi hijo que lo iba a mandar cuando terminara el jardín. Estábamos todos esperando que terminara el jardín Lucio para que viniera para acá. No entendemos porque si no lo quería al nene porque no se lo dio al padre, porque tanto odio", reveló.

Posteriormente esta dolida abuela paterna relató cómo fue el momento en que se enteró de este horror que había ocurrido. Justo en ese momento ella no se encontraba en La Pampa, ya que había viajado junto a su marido a Luján. En ese contexto su hija le advirtió que habían entrado a robar a la casa de Magdalena y que un delincuente había golpeado a Lucio.

"Nosotros estábamos en Luján, tengo cuñadas allá y habíamos ido porque tenemos una radio y un carrito pochoclero. Vamos a Once a comprar mercadería y de ahí nos tomamos el colectivo. Así lo hicimos ese viernes. A la noche llama mi hija y le dice a mi marido: 'Papá, lo llamaron a Cristian al trabajo. Le han entrado a robar a Magui y lo han golpeado a Lucio que esta inconsciente en el hospital'. Esa era la noticia que nosotros recibimos", recordó.

Si bien esa noticia los conmocionó, unos 15 minutos después recibieron un nuevo llamado que terminó de romperles el corazón y hacerlos estallar en llanto. Su hijo mayor les llamó para confirmarles que su querido nieto de 5 años, Lucio Dupuy, trágicamente había fallecido. Ante esta situación emprendieron velozmente el viaje de vuelta en un automóvil.

"Mi marido llama a un amigo que tiene que es policía para que le averiguara que había pasado con el nieto y él le dijo, que lo había matado la madre. Fue terrible, fue de película, parecía que el auto no se movía, a mi marido le agarró un ataque de nervios y tuvo que parar a mitad de camino. Ellas quedaron ahí nomás detenidas al darse cuenta la gente del hospital que el nene estaba muy golpeado, cuando le avisaron a mi marido ya estaban detenidas", rememoró.

Desde ese día no han echo más que cuidar de Cristian y salir a la calle a pedir justicia por lo sucedido. Toda la familia Dupuy siente tristeza, dolor, indignación e impotencia a la vez ya que esta situación espantosa se podría haber evitado. Sin embargo todo llevó a que Lucio ya no este más en este mundo.

"Yo escuchaba a la vecina que decía: 'Yo lo veía a Lucio cada vez que salía del jardín todos los días' y yo digo como no se te ocurre avisar. Te da impotencia toda la situación y pensas que si se hubieran echo las cosas diferentes mi nieto si estaría. A Lucio le cerraron la boca pero estamos nosotros para luchar", sentenció.