A dos semanas del debut: ¿Los sanjuaninos se acostumbraron a la Red Tulum?

La Red Tulum ha estado funcionando en la provincia de San Juan un total de dos semanas desde su lanzamiento oficial. Durante los primeros días se registró una lluvia de críticas y quejas respecto de este nuevo sistema. Luego de que haya pasado todo este tiempo para acostumbrarse, algunos choferes hablaron con el móvil de Canal 13 para contar como evolucionó.

Primeramente el conductor de una de las líneas Troncales Este - Oeste (TEO), manifestó que los pasajeros están un poco más aclimatados con el sistema. Sin embargo expresó que falta aún más tiempo para que todos entiendan como funcionan los recorridos y los trasbordos.

"Estamos un poco mejor, la gente ya se va acostumbrando pero me parece que todavía falta un poquito más de tiempo y acomodar un poco más el tema de las paradas para todos los pasajeros. Hay un poco menos de consultas pero todavía sigue habiendo. El recorrido es totalmente distinto. Hay que acomodarlos un poco porque hoy por hoy no se teclea nada, no se cobra entonces la gente va subiendo pero hay que darle un poco más de tiempo cuando se empiece a cobrar", expresó.

Posteriormente otro colectivero dio una opinión un poco contrapuesta a la anterior, asegurando que los usuarios siguen complicados. Siguen consultándoles a cada momento que unidades deben abordar y qué zonas recorren esos mismos colectivos.

"Todavía estamos complicados, hay mucha gente que no comprende y hasta nosotros mismos no conocemos los recorridos de los demás pero como se quiere acomodar. La pregunta más frecuente es ¿a dónde vamos? o ¿qué colectivo tomo? vEl recorrido nuestro no es complicado pero si tenemos otras líneas que son más complicadas, con recorridos que nunca habíamos andado y tuvimos que salir a conocer. Es cuestión de acostumbrarse", manifestó.

Finalmente uno de los encargados de concretar el recorrido de la línea D, se mostró optimista. Manifestó que los sanjuaninos y sanjuaninas ya se están adaptando bien a este gran cambio que se efectuó en la provincia. Además su recorrido no se modificó mucho respecto al anterior

"Gracias a Dios se esta adaptando la gente bastante bien, hay algunas preguntas por ahí pero se trata de responder lo que más uno sabe. Es bastante parecido el recorrido, cambia en esta parte del centro nada más. Hay una parte de la España y de la Córdoba cuando bajamos es complicado porque están los árboles bajos y autos estacionados", sentenció.