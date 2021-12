“La discriminación hacia el trabajo sexual es impresionante"

Este 17 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales. Mónica Lencina, referente del Sindicato de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR San Juan), contó la dura situación que atraviesan en la provincia las personas que se dedican a brindar este servicio.

La dirigente social contó que actualmente cerca de 300 personas se dedican el trabajo sexual en San Juan y las situaciones de violencia son constantes. Entre ellas, diferenció entre la violencia institucional y social. “La discriminación que hay hacia el colectivo es impresionante, la ignorancia y el tabú que hay sobre el trabajo sexual es muy grande. Entonces eso conlleva a que la gente tenga un imaginario sobre el trabajo sexual erróneo a lo que es y por eso nos terminan discriminando”, manifestó en Banda Ancha.

Por otro lado, señaló que la violencia institucional en la provincia “ha parado un poquito”. Sin embargo, contó que, hasta el año pasado, los episodios de violencia policial con las trabajadoras sexuales eran cotidianos. “Las compañeras han sido golpeadas, las han arrastrado de los pelos, son consecuencias muy graves. Hemos realizado denuncias a nivel nacional y en organismos de la provincia, como en Control de Gestión Policial que es un organismo que estudia la violencia institucional de la Policía. Muchos casos fueron registrados por las cámaras que hay en la ciudad y no hubo forma de negarlo. Así se pudo parar un poquito”, comentó.

Luego, Lencina realizó un análisis de la situación actual del trabajo sexual en la provincia. “En San Juan unas 300 personas se dedican el trabajo sexual. Hay gente que trabaja en departamentos alejados, gente que trabaja por internet. Muchos de ellos que no pertenecen a nuestra organización”, reveló.

La dirigente destacó la creación de un proyecto para modificar el Código Contravencional de la provincia y erradicar artículos que penalizaban la oferta sexual en la vía publica. “Nosotros venimos trabajando con el ministerio de Justicia y con Derechos Humanos y se ha podido conformar una mesa para estudiar el Código Penal y contravencional en San Juan. Se ha logrado la firma del gobernador Sergio Uñac y este proyecto será tratado el año que viene en Diputados”, comentó.

Al respecto, explicó que “se han eliminado del Código Contravencional los artículos del 124 al 127 que penalizaba a las trabajadoras sexuales en la vía publica. También ha sacado otro código a través del cual pueden ir las compañeras detenidas hasta 14 días, pero es de última instancia porque antes les van a dar como una multa, les dan trabajo comunitario. Y si las compañeras infringen esa normativa recién ahí iría detenida. No es como los códigos que todavía están vigentes hoy que directamente las cargan en el patrullero y se las llevan”.

A su vez, indicó que están trabajando en un proyecto de ley de trabajo sexual para el año que viene. El mismo, buscará que se contemplen todas las modalidades del servicio. “El trabajo sexual no solo lo ejercen las mujeres, hay compañeros masculinos, hay compañeras trans, lesbianas, no binarios. Y queremos que la ley enmarque a todo el mundo y que tampoco enmarque una sola modalidad del trabajo en la calle. Sino también el tema de privados, por internet. Muchas compañeras tienen problemas con el cobro virtual porque Mercado pago les cierra las cuentas. No les da la plata porque no está blanqueado de donde proviene y porque les están pagando. Es un tema que nos rodea para tener un marco legal”, expresó.

“Estamos con los abogados de la organización estudiando la forma y la manera para que nadie quede por afuera y que todos puedan estar bajo un marco legal como realmente queremos, para acceder a los derechos laborales como cualquier otra persona”, sostuvo.