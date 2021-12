DDHH: casi 100 pibes sanjuaninos viajaron a Chapadmalal a exponer sus experiencias

Hasta la segunda semana del presente mes de diciembre se estuvo realizando un importante programa llamado "Jóvenes y Memoria" en Chapadmalal. De este encuentro participaron casi 100 jóvenes sanjuaninos que encabezaron diversas exposiciones relacionadas con los derechos humanos.

Carlos Goya, director de Promoción y Protección, contó en Banda Ancha como fue la experiencia de los participantes de esta dinámica. Si bien este encuentro perduró por casi un mes, las distintas provincias iban diciendo presente en tandas de 3 días de duración cada una.

"Primero se capacitaron en dos tandas los docentes y los chicos los buscaron para formarse. Esta vez en menor tiempo porque lo lanzamos tarde, pero se capacitaron durante 3 meses en temas puntuales. Algunos sobre memoria, verdad y justicia y otros sobre vulneración de derechos humanos en democracia. Desarrollan un tema en particular y lo exponen en una experiencia final en Chapadmalal durante 3 días, donde comparten sus experiencias y también ven las exposiciones de los otros", expresó.

De esta edición formaron partes jóvenes de Santiago de Chile, Santiago del Estero, de San Juan, provincia de Buenos Aires y CABA. De San Juan viajaron un total de 98 chicos repartidos en establecimientos como la Escuela de Educación Múltiple Especial de Ullum, Escuela Hogar de la Sierra Elizondo, Escuela de Bermejo, Escuela de El Encón, entre otras.

"La Escuela de Educación Múltiple de Ullum trabajó sobre que querían empleo y no trabajo, marcando las diferencias. Son chicos con discapacidad. La Escuela de Chimbas habló sobre héroes de Malvinas que estuvieron en la plataforma continental y no adquirieron beneficios. Los de la Sierra Elizondo sobre un desaparecido por la dictadura en Valle Fértil. Los chicos de El Encón y Bermejo hablaron de pueblos originarios y la realidad que viven. Otro colegio se encargó de hablar de la ex Legislatura como es la casa de la democracia que fue el primer centro clandestino que tuvo la provincia", reveló.

Finalmente Goya contó que en un principio tenías las ganas de concretar este viaje pero se les complicó poder contar con los recursos necesarios. En ese momento el gobernador, Sergio Uñac, y la ex ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, apoyaron este deseo y permitieron que los chicos puedan vivir esta experiencia.

"Esto es algo mucho más grande que un viaje, es el desarrollo de un programa. Es salir a tratar de conseguir los colectivos, visitar establecimientos educativos que desde el Ministerio de Gobierno este 2021 vistamos unos 15. Después, salir con la escribana mayor de Gobierno a brindar autorización para todos porque la mayoría eran menores. Muchos padres se resistían a que viajaran por la situación económica y llegamos con todo para que no incurriera en un gasto para nadie", reflexionó.