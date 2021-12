Estacioneros pronostican filas "interminables" para cargar combustibles en las Fiestas

A días de las Fiestas de fin de año, alertan por la falta de combustibles en San Juan. Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles, predijo unas “fiestas sin combustibles”, debido al congelamiento de precios que provocó el desabastecimiento por parte de las petroleras.

“El congelamiento de precios que rige desde mayo a la fecha ha provocado el desabastecimiento en el mercado inflacionario de la Argentina. Esto es un problema entre el Estado y la petroleras”, manifestó en contacto con Diario 13.

Según explicó la dirigente, las petroleras presionan con el faltante de combustible en busca de ajustar los precios. “Las petroleras para abastecer al mercado interno necesitan que sea rentable”, dijo Salguero.

En este sentido, aclaró que las estaciones de servicio no son formadoras de precios y esperan que el Gobierno intervenga para evitar el desabastecimiento. “Esta mañana los camiones han llegado a las plantas y no hay productos. Esto hará que haya fiestas sin combustibles y colas interminables que también afectarán a las vacaciones y la temporada de cosecha”, indicó.

“La situación es muy grave y no va a resistir pasar las fiestas. Se han pedido reuniones con el Gobierno, pero no ha habido respuesta. Por el momento no hay solución por parte del Gobierno y desde el sector privado se hará lo que se pueda”, señaló Salguero.

En esta línea comentó que se evalúa la entrega de combustibles por cupos como solución momentánea en este fin de año. No obstante, la empresaria comentó que, de no mediar el Gobierno, peligra el abastecimiento también para la temporada de vacaciones y de cosecha debido al incremento de la movilidad en el país. “Acá hay dos soluciones posibles. O aumentan el precio para que se descomprima el abastecimiento o que importen el combustible y lo liberen de impuestos”, señaló.

Medios nacionales, también reflejaron la problemática en la mayoría de las provincias, el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires.