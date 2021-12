Casi 24 horas sin luz: el reclamo de los vecinos de Chimbas

La temperatura esta cambiando en la tarde sanjuanina. Es que lo normal hoy la alta temperatura. Pero lo que más padecen los sanjuaninos son los cortes de energía eléctrica que afecta a varios sectores de San Juan. Principalmente el Gran San Juan.

Canal 13 se comunicó con la empresa e indicaron que esto se debe a la alta demanda de consumo de energía y que lleva a las fallas en el suministro. Sin embargo, no hay un comunicado oficial en relación a este tema por parte de la empresa. Sumado a los cortes, en la noche de ayer hubo tormenta que llevó a que haya más cortes.

Uno de los que padeció y aún padece de ello es el Barrio 22 de Diciembre en Chimbas, donde no tienen energía desde anoche a las 21 horas. Por esto es que habló Héctor caballero quién comentó al móvil de este medio que si bien hicieron el reclamó no reciben respuestas. Es que no solo llamaron a Energía San Juan, sino también al EPRES, quienes no se hacen cargo del problema.

Por esta razón es que el hombre añadió que con el calor se torna complicado y es "mucho llevar cerca de 24 horas sin energías". Pero esto no es algo de ayer y hoy, ya que desde hacer varios días se venían generando los cortes durante la siesta y la noche.

A esta problemática se le suma la quema de artefactos eléctricos y la perdida de elementos por parte de los comerciantes que deben tirar los productos.