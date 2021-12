Intérpretes de Lengua de Señas Argentinas recibieron sus diplomas de egreso

A unos días para cumplir los dos años del inicio de la pandemia, intérpretes y estudiantes de Lengua de Señas Argentinas (LSA) recibieron sus diplomas de egreso de forma presencial en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía. Un nuevo año de aprendizajes terminó para estudiantes, intérpretes, pero la dificulta fue aún mayor para para los profesores que no son oyentes que debieron aprender una “nueva forma de comunicación” con clases virtuales y encuentros no presenciales para poder enseñar.

De esta manera concluyó un año importante y trascendente para la inclusión que tiene aún muchos desafíos por delante. En comunicación con el móvil de Canal 13, Cristina Graffigna profesora y referente de la comunidad de Sordos por medio de su interprete Laura Sánchez comunicó que “ha sido muy difícil el trabajo a partir de la pandemia, no sabíamos cómo hacer”.

En este sentido agrego que uno de los problemas más graves fue la falta de conectividad, “empezamos con zoom, teníamos problemas, se caían las comunicaciones, los alumnos no tenían conexión”.

Son embargo pudieron darle la vuelta y resolver estratégicamente el problema. “También hacíamos envió de videos y ahí más o menos podíamos trabajar. Empezamos a usar los gifs y así íbamos sacando las dudas de los alumnos durante las clases pero esperábamos volver a lo presencial”, dijo Grafigna.

Aunque actualmente disfrutan de la vuelta a la presencialidad, el problema de fondo no se resuelve ya que no muchos lugares de acceso publico no cuenta con intérpretes que los asistan ante reclamos, atención sanitaria o trámites ordinarios en organismos estatales.

“Es importante que los egresados adquieran experiencia y que estén presentes en todos los lugares porque nosotros necesitamos intérpretes con experiencia y por eso queremos que ellos nos acompañen, aprendan y mejoren su calidad de interpretación”, dijo la referente de la comunidad de Sordos de la provincia y dijo que esto les ayudaría “para tener una mejor calidad de vida y mayor accesibilidad, ese es nuestro deseo”.