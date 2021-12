Con una victoria aplastante, Mirna Moral fue reelecta en el SEC

Durante el pasado miércoles 22 de diciembre se llevó a cabo una nueva elección para ver quienes serían los conductores del SEC los próximos 4 años. Luego de contabilizar todos los votos se confirmó que, por una diferencia más que considerable, la gente apoyó la reelección de Mirna Moral.

La secretaria general encabezaba la lista llamada "Unidad Mercantil" junto a José Luis Gremoliche. Estos candidatos cosecharon unos 1070 votos frente a 419 de sus contrincantes en este acto eleccionario. Debido a ello esta dupla será la encargada de decidir cuál será el futuro del sindicato los próximos 4 años.

"La concurrencia fue masiva, fue del 68%. Hacía muchos años que no venían tantos empleados de comercio a votar, tuvimos 1070 votos contra 419, 2 votos en blanco y otros 6 tanto anulados como recurridos. La campaña fue llevar nuestras propias propuestas. Creo que fue un voto de confianza a la gestión y al nuevo equipo que hemos formado con José Luis", expresó Moral.

Por su parte Gremoliche no ocultó su felicidad por el logro conseguido, asegurando que ya tienen decidido que será lo primero que harán durante este jueves. Se trata de hacer una recorrida por distintos locales a modo de agradecimiento por el gran apoyo demostrado.

"Lo primero que vamos a hacer con Mirna es salir a agradecer comercio por comercio el voto que nos han entregado para darnos confianza de cara a estos próximos 4 años de gestión en el Sindicato de Empleados de Comercio. Estamos más que contentos", manifestó.

Finalmente Moral aseguró que si bien sintieron una gran satisfacción y estaban disfrutando de la victoria, tanto la campaña como las elecciones ya terminaron. Esto quiere decir que ahora les queda comenzar a trabajar nuevamente para concretar todas las promesas que realizaron.

"Se viene empezar a cumplir con todo lo que hemos prometido. Tenemos que ver a quienes no le han dado un plus, a quien no le han dado el aguinaldo, ver como vamos a trabajar el 24 de diciembre. Se termina la campaña y empezamos a trabajar nuevamente", sentenció.