La Justicia federal determinó no innovar en la disputa de terrenos de calle las Heras, se trata de un inmueble en conflicto que era parte del sistema de trenes, donde vive la familia de un empleado ferroviario de apellido Castro. Según una normativa del 99 cuando se privatizaron los trenes, el mismo quedaría en posesión de la familia del fallecido trabajador, una hija y su nieto pro medio de un proceso de posesión.

Ahora, amparados en una Ley del año 99 que habilitaba el Ejecutivo Nacional a vender los inmuebles que fueran ocupados por empleados ferroviarios a las familias. ”Cada familia instrumento un formulario venía a ser una especie de boleta de compra venta, que firmaba la familia con el Estado Nacional”, dijo el abogado de la familia Dante Robles en comunicación con Compacto 13.

De esta manera la Justicia federal declinó en la disputa de los terrenos. “Con ese título ellos ya son poseedores si están ocupando la vivienda como propietarios, ese documento fue avalado por un decreto del gobernador Escobar que lo saca en el año 99”, ratifico el letrado.

El pasado julio de este año la Justicia de Faltas de la Municipalidad de Capital intentó llevar a cabo el desalojo de la casa ubicada en calle Las Heras, frente al Teatro del Bicentenario, en Capital, según dijo el abogado de la familia, con manifiesta irregularidad.

El municipio había tomado conocimiento de la muerte del seños Castro y expeditivamente inició un proceso de desalojo, el día miércoles le labran un acta de infracción desde el ejecutivo municipal y el siguiente viernes llegó una orden de desalojo la justicia de faltas. “En ese momento yo me apersono por un llamado de la hija del señor castro. Esta el operativo policial con personal municipal. Me presente con abogado de la familia y pedí documentación “, que no fue entregada.

Robles se contactó con el jefe del operativo que nunca me muestra ninguna orden judicial y luego le comunican, personal de la municipalidad que tenían una contra orden y no iban a llevar adelante el desalojo. El lunes siguiente el representante realizó una presentación para saber los motivos del operativo, “cuando puedo tomar conocimiento de las actuaciones de la justicia de faltas contravencionales, frente a las irregularidades hago un planteo de nulidad de todo lo actuado”.

Este terreno se privatizó en la época de Menem con la sanción de la ley 24,146 donde mucho de los terrenos afectados al uso público ferroviario fueron desafectados y declarados, considerado innecesarios, es decir que le quitaron el fin público por lo tanto pasaron a ser bienes de domino privado.