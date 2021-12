Ya están en marcha los primeros cambios de la Red Tulum

Faltan pocos días para que se cumpla un mes de la implementación de la Red Tulum en San Juan y ya se pusieron en marcha los primeros ajustes. Las paradas de colectivo, los recorridos y la información, son los tres ejes en los que trabaja el Ministerio de Gobierno para resolver las quejas y sugerencias de los usuarios.

En Banda Ancha, el ministro Alberto Hensel, confirmó que ya se licitó la construcción e instalación de 3500 paradas. De este modo, buscan generar “un puente” entre el viejo y el nuevo sistema. “Este es un sistema moderno que se maneja por una aplicación. Los chicos la manejan bien, pero otras franjas etarias requieren más información convencional. Más que nada el papel, el cartel”, reconoció Hensel. Así, señaló: “Queremos vincular más los números de los colectivos con los recorridos y las paradas”, comentó.

También se intensificaron los trabajos informativos para evacuar las dudas de los usuarios. Para ello, instalaron puestos de información en lugares específicos de los departamentos y el Gran San Juan. A través de estos centros los usuarios realizan consultas que son respondidas por personal capacitado de la Secretaria de Tránsito y Transporte.

Sobre las demoras y las frecuencias de los colectivos, el Ministro comentó que “estamos recibiendo las sugerencias, armando los planteos de recorridos, tiempos, que deberán ir ajustándose”.

Hensel dijo que los últimos ajustes se podrán realizar una vez que el sistema de transporte se aplique integralmente. Es decir, a partir del 1 de enero cuando se comience a cobrar el pasaje. De ese modo, las autoridades podrán contar con los datos de la tarjeta SUBE, que permitirán realizar ajustes de recorridos, como así también, un nuevo sistema de descuento para los transbordos.

“Ahí vamos a ver si todos los colectivos que están circulando son los necesarios para cumplir con las expectativas que tiene el usuario, por ejemplo. Ahora no tenemos registro de SUBE, por eso hemos aprovechado este tiempo de gratuidad para hacer la tarea de ajustes”, indicó.

En cuanto a la tarifa, el funcionario aseguró que el boleto no sufrirá un aumento durante los primeros meses. Además, estudian implementar un sistema de descuentos fijos para los transbordos.

“El boleto no va a subir a 60 pesos. Hemos trabajado este tiempo armando una especie de panel de simulación del comportamiento del transbordo. La tarifa del transporte se discute una vez al año. Por ahora estamos haciendo un tablero de simulación sobre cómo se puede comportar un transbordo. Nosotros pensamos que no va a haber incremento. Probablemente no apliquemos en principio un aumento”, comentó.

En más detalle, Hensel explicó que el nuevo sistema de descuento para el transbordo sería de una suma fija a la primera sección. “Es algo bastante manejable y bien accesible para el Estado. Se descuenta una suma fija equivalente al valor de pasaje de menor valor. Uno cuando hace el transbordo le van a descontar los $29,60 de la primera sección. Por eso no hay posibilidad que haya incremento por el transbordo”, finalizó.