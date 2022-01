Lo que dejó la tormenta en Chimbas: el agua inundó las viviendas

Esta fue una tarde de lluvia y granizo. El alerta que fue emitido en las últimas horas y se extiende por estos dos días en la provincia de San Juan. Una de las zonas que fue gravemente afectada fue en el departamento de Chimbas, concretamente en calle 25 de Mayo y Díaz .

Allí el granizo y lluvia causó una bajada del agua importante. De tal manera que el agua ingresó a varios hogares que estan apostados en la arteria. Es en ese sector donde la gente hace lo que puede a esta hora para para poder sacar el agua. Luisa es una vecina del lugar habló con el móvil de Canal 13 y mencionó sobre la situación que está pasando. En su alocución detalló que toda la vida la lluvia los lleva a este punto. Ella vive hace 40 años allí y señaló que sabe que toda el agua viene de los canales que se desbordan y afectan a sus hogares.

La mujer en medio de lagrimas señaló que vive con sus hijos que no pueden ir a trabajar debido al agua. Además añadió que necesita ayuda hasta que pueda percibir la jubilación. En su conmocionante relató agregó que muchos políticos le prometieron ayuda, sin embargo no las cumplieron. A la vez mencionó "esta noche la pasa en medio del agua. Me duele lo que estoy pasando".

Por otro lado un vecino de Luisa dio a conocer el panorama que le tocó vivir. Es que la mayoría de las casas han padecido de estas problemáticas. Además detalló que cuando volvía a su casa desde el trabajo lo agarró el granizo. Del mismo modo aclaró que tuvieron que desenchufar los electrodomésticos para que no se rompan.