Por el temporal, cedió un poste del tendido eléctrico en Chimbas

El temporal de lluvia y granizo causó estragos en varios puntos de la provincia de San Juan, tal es el caso del departamento de Chimbas. Allí se reportó que, en la intersección de calles Maradona y Díaz, un poste de cemento de alta tensión cedió y quedó sostenido peligrosamente por los cables.

El hecho sucedió producto de la intensa tormenta que se vivió durante la tarde de este martes, por el cual el aguacero hizo que la tierra cediera donde se ubica el poste de luz. Algunas casas tenían luz, mientras que kioscos y mercados de la zona tuvieron pérdidas materiales y por ende económicas, según informaron vecinos a Canal 13.

En tanto, una vecina que reside justo frente al poste de luz comentó que hace una semana ocurrió lo mismo. "El poste me rompió el techo. Puse unas tablas para no lloverme pero no me dan ninguna solución", explicó entre lágrimas la damnificada. La vecina se quejó en el EPRE pero le dijeron que debía esperar 10 días.

"El intendente de Chimbas sí me ayudó, vino gente del municipio a ayudarme", expresó. "Me da mucha impotencia de no tener una solución, soy una persona humilde y necesito mi techo", cerró la pobre mujer.