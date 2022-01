La tormenta complicó la potabilización de agua: piden extremo cuidado

Las intensas lluvias de los últimos días han generado crecientes con alta densidad de greda. Tal situación provocó dificultades en el tratamiento del agua en el Establecimiento Potabilizador Marquesado. Las autoridades de OSSE, indicaron que el proceso se realiza en un grado más lento y en menor cantidad de producción de lo habitual.

Ante esta situación, manifestaron que es esencial el uso cuidado del agua potable por parte de todos los usuarios, destinándola solo para el consumo básico y necesario. Mientras la situación se normalice es muy importante minimizar el consumo de Agua Potable.

• Cuidar la reserva del tanque domiciliario.

• priorizar el consumo de agua potable para acciones vitales.

• No regar - No lavar veredas ni autos.

• Evitar el uso de electrodomésticos que demanden importante cantidades de agua como es el lavarropa, etc.

Como medida de precaución, las respectivas áreas de la empresa están accionando para minimizar posibles bajas de presión y de caudal de agua potable en distintos puntos de la provincia.

Por lo expuesto, el proceso de potabilización es más lento que lo habitual, eroga menos cantidad de agua tratada y por consiguiente, se debe tener equilibrados los tanques de reserva.

La empresa pone a disposición vías de contacto para realizar cualquier consulta:

• WhatsApp 264 506 4444 -solo texto.

• Línea gratuita 0800 222 6773.

• Sitio web de OSSE / contacto.

• Facebook: Obras Sanitarias Sociedad del Estado.