Las sanjuaninas apuestan al blanco y al plateado para despedir el año

Con las fiesta de navidad y fin de año, las sanjuaninas y sanjuaninos buscan su vestimenta para deslumbrar. En esta ocasión, según Mauri Acosta, el color más elegido es el blanco.

El estilista, Mauri Acosta habló con el móvil de Canal 13 y señaló las nuevas tendencias que marcarán el verano 2022. Además añadió que la gente se suma a las tendencias "viene ahora por vestidos blancos indistinto largo". Al mismo tiempo acotó que ellos buscan tener variedad de colores y talles para " que la sanjuanina puedan elegir".

En estas fiestas "lo que buscan la sanjuanina es un vestido, que no solamente sea de un solo uso y que sea cómodo". También remarcó que tienden a querer atención personalizada. En cuanto a la tendencia "esta el brillo, no solamente se usa el blanco sino también colores brillantes cómo lo es el plateado". Del mismo modo detalló que no solo eligen vestidos sino polleras que son para variedad de usos.

" Los colores que se vienen para este verano son el azul Francia, naranja, rosa y verde manzana" aclaró el profesional de la indumentaria. En la misma linea aseveró " la gente para este verano busca colores más llamativos, como lo son el naranja y rosado, mucho estampado". En cuanto a las bikinis también eligen lo llamativo inclusive lo metalizado.