Más colectivos, recorridos y la App: las claves de la nueva Red Tulum

A horas de la puesta en marcha de la Red Tulum, el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz, detalló las claves de este nuevo sistema. “Estamos orgullosos de llegar a este punto. Si uno analiza la historia del transporte en San Juan, llegamos a esto para con la convicción de tratar mejorar el servicio de transporte. A pesar de los nervios, también muy satisfechos porque hemos puesto todo lo que hay que poner”, aseguró el funcionario.

Armendáriz, reconoció que el sistema de transporte es muy dinámico y sin dudas habrá más modificaciones luego de la implementación de la Red Tulum. No obstante, detalló las claves del nuevo sistema y valoró sus beneficios.

Más colectivos

La incorporación de más colectivos es uno de los pilares en los que se apoya la Red Tulum. “La realidad es que hoy en día hay cerca de los 480, 490 colectivos funcionando en San Juan. A partir de mañana, sin contar las unidades de los de departamentos alejados, serán 540 colectivos”, infirmó.

Con ello, esperan que el transporte se más ágil, rápido y eficiente, con menor frecuencia entre las líneas. “Lo que hemos logrado es que las líneas sean más eficientes para que haya una menor espera y una circulación rápida”, señaló.

El diseño de los recorridos

Para el Secretario de Transporte, el diseño de los recorridos fue estratégico no solo para agilizar el transporte, sino también para llegar a nuevos puntos que no estaban cubiertos con la red actual. “Tenemos líneas primarias para conectar rápidamente los 4 puntos cardinales del Gran San Juan con el microcentro y nodos de mayor interés como el Centro cívico, comercio, hospitales. Pero también hay una serie de Corredores como el interhospitalario que va del hospital Marcial Quiroga, pasando por la estación de transbordo al Hospital Rawson. Eso agiliza mucho, no solo porque conecta los hospitales, sino porque es una línea más para mover gente de Rivadavia al centro”, explicó.

En este sentido, agregó: “El corredor República del Líbano conecta el centro de Rawson con toda su población. Y el Santa Lucía que va desde Alto de Sierra al centro. El corredor Trinidad va de la plaza de Trinidad al centro y vuelve. El corredor Benavidez, será una conexión de este a oeste en Chimbas, que no la tenía. Esta línea va desde el Observatorio hasta el hospital Rawson por avenida Benavidez. Son líneas adicionales que han venido a suplir una necesidad de la gente”, indicó.

Por otro lado, habrá líneas denominadas interurbanas que circularan entre departamentos sin pasar por el centro. “Hay muchas bondades de este nuevo sistema que cuando lo pongamos en funcionamiento se van a notar. La decisión del Gobernador de dar una semana gratis para viajar es para que lo vivíamos, experimentemos, saquemos nuestras informaciones y ajustar el sistema”, señaló.

La App y las Estaciones de Transbordo

A través de la aplicación móvil, los pasajeros podrán consultar desde las paradas más cercanas, hasta los horarios en los que pasa el colectivo. Con ello se podrán programar los viajes y así conocer incluso el tiempo en que se demorará en llegar hasta el lugar de destino.

“La app es de primera línea, hemos estado informando y vamos a seguir informando y esto nos va a facilitar programar el viaje. Ahora se va a saber el horario al que pasa el colectivo gracias a la tecnología GPS y de monitoreo en tiempo real”, dijo.

Para poner en funcionamiento la aplicación, Armendáriz, destaco el trabajo del equipo de la Red Tulum que trabajó arduamente en la georreferenciación de más de 6000 paradas de colectivos solo en el Gran San Juan. A eso, hay que sumarle otras 1000 en los departamentos alejados.

Además, la Red Tulum contará con dos estaciones de Transbordo. La Estación Córdoba y la Estación Mitre. Allí, además de realizar combinaciones, habrá tótems y pantallas inteligentes donde se podrán consultar recorridos, líneas, y demás información del servicio. También habrá personal capacitado para asesorar y ayudar a los usuarios durante los primeros días.

Consultado sobre la respuesta que esperan de los sanjuaninos con este nuevo sistema, Armendáriz pidió paciencia y apoyo. “Se espera que la gente apoye el sistema de transporte sanjuanino. La premisa es dar al usuario las mejores condiciones de transporte. Ya desde la renovación de las unidades, que son nuevas, con tecnología, aire acondicionado y demás. Que crean, nos den la cuota de esperanza para poder poner en funcionamiento la Red Tulum. Se ha trabajado para que los sanjuaninos tengamos y un buen sistema de transporte para estos tiempos”, aseguró.