La dura lucha de Sergio, un pequeño de 12 años que padece leucemia

Sergio Charra es un nene sanjuanino que en noviembre fue noticia por haber podido salir del hospital para ver a la Selección jugar el partido ante Brasil en el Bicentenario. Pero su vida no es fácil ya que cada día debe luchar contra la leucemia. Su madre busca cada día mejorar la calidad de vida de su hijo pero su panorama económico no le ayuda.

Rosa Charra comentó en DIARIO 13 que " a Sergio hace 8 meses que le dieron este diagnóstico leucemia y desde ese momento estamos internados sin posibilidad de irnos a casa ya que no está adaptada". A la vez añadió " esa casa es muy vieja y no está en condiciones". De acuerdo a su relato, esto empeoró con las recientes lluvias ya que los estragos se hicieron ver.

Según ella, no posee ayuda económica para poder arreglar su hogar y darle lo que necesita a su hijo. "Lo poco que cobro no me alcanza ya que Sergio tiene muchos gastos y necesitamos comprarle algunas cosas para que viaje" aseveró Rosa. Es que el niño necesita viajar al Hospital Gutierrez para poder comenzar con un tratamiento que lo ayude a recuperarse. "No cuento con maleta para llevarle sus cosas, tengo que comprarle piyamas, toallas, y otras cosas" precisó.

Por esto es que dio inicio a una colecta solidaria con el fin de recaudar dinero necesario para llevar a su hijo al nosocomio donde tendría el tratamiento necesario. Para ello dejo a disposición una cuenta bancaría para recepcionar dinero que sería usado para buscar una mejora en la salud de Sergio.

Pero ese no es el único pedido de Rosa, ya que busca que la ayuden a conseguir un hogar digo y adaptado para su hijo. " Hace años que estoy en el IPV, tengo a mi hijo hace 8 meses ya internado y no le dan el alta porque no tiene una casa" aclaró la madre.