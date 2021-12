14 días para aprender los recorridos: pasajes gratis hasta el 17 de diciembre

Los sanjuaninos y sanjuaninas que se trasladan usando colectivos tendrán la tarea de comenzar a conocer los nuevos recorridos del transporte público. Con la llegada de la Red Tulum se han producido un sin número de modificaciones. Conscientes de ello, las autoridades decidieron que los primeros 14 días el pasaje sea gratuito.

Durante las primeras horas de funcionamiento de este servicio muchos usuarios se vieron sumidos en una gran confusión. Algunos por no saber que podían descargar la aplicación e su celular, otros por no manejar bien la tecnología o por no conocer las vías de consulta.

Sin embargo es importante destacar que en un principio no pagarán por equivocación un boleto que no necesitaban. Esto se debe a que las dos primeras semanas de recorridos, los colectivos transportarán a la gente gratis. Esto sorprendió a más de uno ya que en un principio se había informado que sería solamente los primeros días.

Fabiola Aubone, ministra de Gobierno, reveló a Diario 13 que efectivamente iba a ser sólo la primera semana pero que el propio Sergio Uñac tomó la decisión de prolongar esta medida. "Era solamente por la primera semana y fue el gobernador el viernes quien decidió que se extienda hasta el viernes 17 de diciembre, por eso él lo anunció", expresó la funcionaria.