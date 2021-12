Debut de la Red Tulum: confusión en usuarios y fallas en los tótems

Desde las 00:00 de este sábado 4 de diciembre finalmente comenzó a funcionar la Red Tulum en San Juan. Este giro de 180° en el transporte público de San Juan generó gran confusión en los usuarios que deben aclimatarse a este cambio. Dos de las principales autoridades que promovieron esta modificación, analizaron el funcionamiento de estas primeras horas en Diario 13.

Primeramente la ministra de Gobierno contó que, como era de esperarse, la gente esta confundida con algunos recorridos. Justamente por ello la funcionaria aseguró que este primer fin de semana servirá para que los usuarios comiencen a conocer qué colectivos deben tomar para llegar a sus destinos.

"He estado tratando de monitorearlo y sé que largaron todas las líneas en horario. No he recibido ningún llamado informando sobre alguna novedad. Creo que más que nada este fin de semana es más de consulta, de sacarse dudas, de todo eso que tiene que ver con aprender los nuevos recorridos, que los usuarios puedan conocerlos y a partir de ahí empezar a hacer sugerencias", expresó.

En la misma línea el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz, opinó que todo es muy nuevo para los sanjuaninos. Sumado a esto reconoció que están teniendo algunos problemas con el funcionamiento de los tótems que se encuentran en las dos estaciones de trasbordo.

"Es todo muy reciente y muy nuevo para la gente. Tuvimos un inconveniente con el sistema también pero sobre eso ya esta trabajando la gente que justamente es la responsable de este sistema de funcionamiento de los tótems. Todavía falta", expresó.

Finalmente ambos funcionarios también mencionaron que no esta funcionando correctamente el servicio de 0800. El mismo, entre otras cosas, tenía la finalidad de aliviar a los colectiveros y contestar las consultas de los usuarios. Sin embargo, al parecer, por la gran cantidad de llamados recibidos este sistema colapsó durante estas primeras horas.