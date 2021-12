Anticipo: ya tiene fecha confirmada la Cabalgata a la Difunta Correa 2022

Como cada 6 de diciembre, en todo el país se celebra el Día Nacional del Gaucho. En ese contexto, el presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina, Sergio González, anticipó las próximas festividades que se vienen para el 2022 en la provincia. "Hemos tenido varias reuniones con las secretarías de cultura de los departamentos para definir fechas", explicó González en Compacto 13.

En concreto, el esperado festival del Predio José Dolores, en Médano de Oro, se realizará el 5 y 6 de febrero de 2022. "Hace poquito tuvimos reunión con la Municipalidad de Rawson, teníamos que confirmar una fecha para los números artísticos nacionales que vendrán", expresó González. Mientras que la Cabalgata a Difunta Correa será para el 30 de marzo, 1 y 2 de abril del año que viene. "Falta definir espectáculos todavía", estimó.

"Arrancamos el 3 de octubre con el primer festival donde pudimos meter gran cantidad de gente. Gracias a que se nos habilitó los protocolos, venimos teniendo distintos festivales, peñas, etc. Los gauchos necesitábamos un día de distracción", resaltó el presidente de la federación. "Estamos muy contentos por ese movimiento de gauchos que estamos teniendo", resaltó.

En cuanto a próximas fechas, González recordó que "el tiempo dirá qué podemos hacer y que no. Nos tenemos que cuidar porque esta lucha no terminó y hay que seguir peleando". "No es tiempo de relajarse, es la única forma de tener nuestros festivales en la provincia", enfatizó. En esta línea, el presidente aclaró que "dejamos de usar la burbuja porque cada agrupación se pone en un cierto sector del festival".

Por otro lado, González se refirió al tema de la participación de la comunidad LGBTIQ en festividades gauchas en la provincia. "Vamos a tener que ser un poquito abiertos, obviamente van a haber comentarios. Nos vamos modernizando, ya incluimos a las mujeres y niños, ya se acabó el gaucho machista. Ellos tienen derecho a participar y respetamos eso", cerró.