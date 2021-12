A casi 3 días del debut de la Red Tulum, no funciona el 0800 para consultas

El giro de 180° que representó para muchos sanjuaninos la llegada de la Red Tulum ha generado una ola de consultas. Un medio que estaba pensado para despejar parte de esas dudas era una línea de 0800. Sin embargo, a casi 3 días del debut de los nuevos recorridos, no ha comenzado a funcionar. La ministra de Gobierno explicó a Diario 13 cuáles fueron los motivos.

Fabiola Aubone detalló que ellos están reclamando desde el pasado domingo 5 de diciembre por la tarde la no habilitación de la línea 0800 333 8858. No obstante, aseguró que desde la compañía no les han dado una respuesta favorable y todavía no han puesto en funcionamiento este número tan requerido.

El 0800 aparecía en la web oficial de la Red Tulum

"Seguimos en la misma situación porque Telefónica no lo activa pero bueno, tenemos a todos los funcionarios trabajando, todo el Ministerio en la calle y dos islas en el Centro Cívico tratando de llevar la mayor cantidad de información. Estoy reclamando desde ayer (domingo) en la tarde y desde hoy muy temprano. En cuanto esté en funcionamiento vamos a informar", expresó.

De todas maneras es importante destacar que hay una gran variedad de maneras de despejar las dudas para los usuarios. Además de las detalladas por Aubone, se decidió destinar de manera momentánea para este fin el teléfono de la Secretaría de Tránsito y Transporte. El mismo es 4306300.

Ahora en la web figura el número de la Secretaría

"Usemos esta línea también, la gente lo esta usando y ellos están esperando a que llamen. Lo hemos usado antes. Cuando a mi me ofrecieron un 0800 dije que no porque nosotros ya nos habíamos manejando con las líneas de la Secretaría y nos fue bien. Ahora tendremos que seguir usando eso hasta que el 0800 funcione", sentenció.