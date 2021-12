Elecciones en la UTHGRA: la lista lila asegura haber ganado las elecciones de los gastronómicos

A las denuncias de Frenando Olivera de la lista blanca, se suma, en la misma sintonía, la voz del candidato por la lista lila de Daniel Oruste, que calificó de irregular las elección de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), realizadas el pasado 2 de diciembre. Además, el candidato secretario general pon la lista lila, aseguró que la propuesta que encabeza fue la ganadora de la contienda electoral por 3 o 4 votos.

En comunicación con Compacto 13, Oruste dijo que desde temprano se comenzaron a suceder anormalidades en el proceso electoral. “No se dejó votar a gente porque no tenían un carnet o un recibo de sueldo. Aquellos que estaban empadronados iban con el DNI y al no tener el recibo de sueldo no los dejaron votar. Cuando quisimos acordar muchísimas personas empezaron a abandonar el lugar si poder emitir su voto”, señaló.

En ese contexto las tres listas opositoras hablaron con el veedor nacional y la presidente de la Junta Electoral para pedirle deje votar a la gente: “la verdad era de terror o que estaba sucediendo”, expresó el candidato.

Situación que se pudo solucionar por medio de un acta en la que el veedor definió que las personas iban a poder votar, sin embargo esta decisión tuvo un revés cerca de la 14 horas según manifiesta el entrevistado en el cual se hace un retorno al criterio que se manejaba hasta las 9 de la mañana. Las mesas que estaban dispueta en diferentes lugares de trabajo como en Veladero, Gualcamayo o en el Tambolar se vuelve un caos.

“Los trabajadores se empieza a manifestar en contra de los presidentes y las presidentas de mesa exigiendo que puedan emitir su voto, ahí se toma la acción de observar los votos e identificar los votos diciendo por que no estaban en el padrón”, expresó Oruste.

El día 3 de diciembre se realiza un recuento donde se anulan los votos observados en su gran mayoría, según el candidato porque las otras dos listas participantes se van antes de que comience el escrutinio perjudicando la fiscalización.

Por esta razón, la lista lila impugna la votación. “Olivera al retirarse sin impugnar la proclamación y las elecciones deja la muestra abierta para que ellos se pudieran proclamar cosa que no fue así. La lista lila se consagró nosotros ganamos, con los votos de Veladero y Gualcamayo”, enfatizó.

En este sentido dijo que las actuaciones van a continuar, por lo que se espera una intervención en el caso de que las denuncias prosperen. “Es vergonzoso pero la sociedad a estas cosas las castiga, la gente cuando caminas por la calle te lo marca y lo vamos a marcar y vamos a delinear la cancha porque estamos cansados sede estas prácticas de viejas políticas”, finalizo el entrevistado.