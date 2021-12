Entre el sábado y domingo, San Juan confirmó 1 fallecido por coronavirus

Este lunes el Ministerio de Salud Pública informó que el sábado 4 de diciembre se registró un deceso a causa de coronavirus. Mientras que el domingo 5 y lunes 6 de diciembre de 2021 no hubo fallecimientos por la enfermedad. Asimismo se reportaron once casos nuevos acumulados a lo largo de esos días en que no hubo parte.

En cuanto al fallecido, desde la cartera sanitaria detallaron que se trata de un hombre de 65 años, oriundo de Albardón, quien permanecía internado en la Clínica Santa Clara. El Gobierno transmite sus condolencias a los familiares, allegados y amigos y los acompaña en este doloroso momento.

En tanto, se encuentran 37 pacientes internados en las diferentes áreas de coronavirus en San Juan. De ese total, 14 pacientes permanecen internados en el Área Crítica, 5 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. Entre los hospitalizados, no hay pacientes pediátricos ni embarazadas/puérperas.

Asimismo se da a conocer que hasta las 19.30 horas del día de la fecha, se registraron los siguientes números oficiales de casos de coronavirus en San Juan:

-Nuevos casos: 11 (corresponden a los datos acumulados de sábado, domingo y lunes)

-Total confirmados: 72.237

-Pacientes con proceso infeccioso: 63

-Personas fallecidas (acumulado): 1.190

-Recuperados: 70.984

-Test negativos: 375