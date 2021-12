Red Tulum: ¿Qué sucede con las paradas que no están señalizadas?

En el tercer día de la puesta en funcionamiento de la Red Tulum, los sanjuaninos aún continúan en la búsqueda de una adaptación rápida al nuevo servicio de transporte público. Sin embargo un inconveniente con el que se encontraron muchos de los usuarios, es el de las paradas que todavía no están señalizadas.

Por este motivo, Carlos Romero Grezzi, de la Dirección de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, dijo que se debe tener en cuenta que “los sanjuaninos vienen de un sistema, donde en general las paradas de colectivos no solían estar señalizadas”. Es decir que por lo general, salvo en los centros urbanos de cada departamento, los paraderos ya estaban establecidos por uso y costumbre.

“Nosotros hemos planteado un esquema de colocación de 1.000 paradas en toda la provincia que están y deben ser construidas o colocadas por cada uno de los municipios, ya que Provincia no lo puede hacer al tratarse de espacios públicos municipales. Estas mil paradas de 7.000 no tienen un solo antecedente, comparable en la región. Puede pasar que haya lugares donde no estén señalizadas las paradas porque haya otras que tienen mayor prioridad”, explicó el funcionario.

Esto fue en respuesta a que de acuerdo a lo que indica la aplicación de la Red Tulum, hay paradas de colectivos ubicadas en calle Mendoza y Maipú, al igual que en Pedro Echague, entre otros ejemplos, donde las mismas no están señalizadas. “Puede haber paradas que nunca sean señalizadas porque no están priorizadas. Hay una evaluación que se ha hecho con todos los municipios y Vialidad Nacional para colocar 1.000 paradas en los 19 departamentos de San Juan, la prioridad va a pasar por ahí, aunque esto va a llevar su tiempo”, señaló.

Al mismo tiempo indicó que de las 7 mil paradas que se mencionaron desde un primer momento, no sería “conveniente” señalizar todas porque sería “rigidizar” el sistema para que quede imposible de modificar a futuro. “Buscamos poder modificar a futuro en algunas zonas barriales, ya que colocarlas ahora nos llevaría cambiar una parada de lugar o no poder cambiar la línea”, agregó.

Asimismo marcó que las mil paradas son un margen clave de flexibilidad "interesante" que será progresivo en el tiempo. “Es un trabajo de hormiga, meticuloso y no es una imposición porque puede haber vecinos que no quieran o comercios que te piden los paraderos. Es todo un proceso y parte de la construcción que se necesita para que todos los protagonistas se involucren”, relató el funcionario.

Por otro lado, el móvil de Canal 13 se encontró en la mañana de este lunes con el desconcierto en los sanjuaninos que viajan al sur porque aún siguen los viejos carteles, pero no pasan los colectivos. Sobre esto, Romero dijo que cada Municipalidad debe encargarse de retirarlos para no generar mayor confusión aunque desde la Provincia no se pueden meter a eliminar estos paraderos, debido a que es jurisdicción de cada uno de los municipios.