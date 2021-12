Condenaron a tres años a la directora acusada de emitir títulos truchos

En la jornada de este martes se realizó el juicio contra Patricia Fabiana Salvatierra, la directora acusada de entregar títulos truchos en la escuela de secundaria Presidente Néstor Kirchner, en Albardón. El juez decidió condenar a la imputada la pena de tres años de “prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación por el plazo de 6 años por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real y por el delito de falsedad ideológica del instrumento público agravado por la condición de funcionaria”.

El magistrado fijo la fecha del 29 de diciembre para la lectura de los fundamentos de la condena, luego de la cual Salvatierra tendrá diez días para instrumentar recursos para revertir el fallo. En diálogo con el móvil de Canal 13, el abogado Martin Zuleta aseguró que si defendida es inocente.

“Vamos a esperar conocer lo fundamento del fallo entendemos que en el desarrollo del debate no se han podido acreditar los delitos que se le imputan a la señora Salvatierra”, dijo y agregó, “de esta manera vamos a poder articular los recursos correspondientes de apelación en primera instancia y por supuesto vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque entendemos que Salvatierra es inocente”.

El letrado dijo que la condena está basada en pruebas testimoniales y un documento por el cual no ha sido citado nadie más por la causa “eludiendo la responsabilidad de muchas otras personas que debieran haber sido investigadas a fin de esclarecer estos hechos”.

Al respecto dijo que no se puede hablar de títulos truchos porque no han sido impugnados por el Estado, por el Ministerio de Educación por lo que son títulos validos en este momento. “Para llegar a la expedición de un título se requiere una serie de pasos previos, que intervengan una serie de autoridades y personas que no han sido traídas a este debate”, finalizó el abogado.