Falta de señalización y demoras: los reclamos chimberos sobre la Red Tulum

En paradas sin ser señalizadas, en la mañana de este martes vecinos de Chimbas aguardaban algunos de los colectivos de la Red Tulum que pasan por la plaza principal del departamento. Un poco ofuscados, los usuarios contaron que pese a que cuentan con la información a través de la App, los actuales colectivos tienen mayor demora que el viejo sistema.

Así lo contaron al móvil de Canal 13 algunos vecinos que manifestaron que antes solían tener al menos unas tres líneas como el 2, 28 y 33 para poder trasladarse desde la plaza de Chimbas hacia el centro o algún otro lugar. Sin embargo, con el nuevo diseño de transporte público, ahora puede viajar en el 4 o el 404.

“Al principio costó un poquito pero le vamos agarrando la mano a medida que pasan los días”, dijo una pasajera que aguardaba en el paradero. Mientras que otros dijeron que tienen un mayor tiempo de demora, a diferencia del sistema de transporte anterior. “Acá en Chimbas me manejo bien, pero cuando traté de regresar del centro se me hizo lío. Supongo que será hasta que me pueda acostumbrar”, señaló otro joven.

Por otro lado, algunos usuarios sanjuaninos se vieron desconcertados porque según la aplicación, varios colectivos que deberían esperar por calle Mendoza, en el departamento de Chimbas, no lo terminan haciendo porque algunos choferes no frenan, debido a que entienden que no hay paradas en esos sectores.

Finalmente una última mujer comentó que se “le hizo mucho lío” para poder realizar algunos trámites. “Tuve que ir al centro y después tenía que trasladarme al ANSES de Chimbas, eso me obligó a tomar 3 colectivos. Recurrí a la gente y un poco a la aplicación para poder saber que micro debo tomar”, cerró.