De los Ríos se conmovió hasta las lágrimas en su último acto como Ministro

Durante la jornada del martes, el ministro Felipe De Los Ríos entregó notebooks con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades con recursos tecnológicos que permitan acceder a la información, optimizando los procesos de enseñanza y aprendizaje. El titular de la cartera educativa visitó, junto a integrantes de su gabinete, la Escuela de Educación Secundaria Bartolomé del Bono, ubicada en 25 de Mayo, para entregar equipos del programa nacional Educar.SA del Plan Federal "Juana Manso”.

Tras saludar y agradecer a los estudiantes, personal educativo y padres, expresó:” elegimos a esta escuela porque representa a la Zona Rural por excelencia, quería cerrar este ciclo tras seis años al frente de la cartera educativa, con alumnos y especialmente concretando en hechos la igualdad y equidad educativa. En esta zona la escuela es trascendental, porque acá los estudiantes se conocen profundamente, aman la escuela; el valor de la escuela no son ladrillos sino vivencias, la oportunidad de aprender y obtener herramientas para un futuro mejor”.

Luego, el funcionario agregó: ”Quise compartir esta tarde con ustedes, el legado de Juana Manso y de Sarmiento de que la educación es un bien universal y debe ser para todos por igual. Me siento feliz de terminar mi gestión en el ministerio en esta escuela, entregando estas computadoras que son un medio para llegar a un fin. Son un medio para aprender, para que puedan estar preparados, para no perder oportunidades para estudios superiores o en el mercado laboral. Sin conocimiento y sin trabajo no hay proyecto de vida, no hay futuro. La Argentina necesita tener un futuro cierto y eso está en la educación. Esta es una gran oportunidad para el aprendizaje de siglo XXI y del conocimiento universal. Son el presente y futuro y deben estar preparados para las demandas del mundo”, finalizó el ministro.

Luego se entregaron 18 netbooks a estudiantes y 3 institucionales (profesores). Posteriormente los estudiantes interpretaron números artísticos con la interpretación de danzas y entregaron presentes a las autoridades manteniendo una amena charla contando como vivieron este Ciclo Lectivo con presencialidad cuidada y plena.

Objetivos del programa

El objetivo de este plan es lograr que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades de avanzar en su continuidad pedagógica, cuya finalidad es la de acompañar al educando en sus “Trayectorias Educativas” para que pueda conocer, investigar, estudiar y continuar con su proceso de formación desde sus hogares, garantizando el derecho a la educación y la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje vinculados con el paradigma e-learning de la educación, permitiendo que los estudiantes puedan contar con los innumerables recursos digitales y lograr apropiarse de los contenidos prioritarios establecidos.

La entrega garantiza el acceso de todos los estudiantes a los mejores recursos tecnológicos y a la información optimizando los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la modificación de las formas de trabajo en el aula y en la escuela a partir del uso de las TIC. Desarrollar habilidades digitales en los estudiantes permitirá que se apropien de la cultura digital, de los nuevos lenguajes, de los nuevos significados de construcción social obteniendo las competencias digitales necesarias para el mundo del trabajo.