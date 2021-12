Denuncia contra la Clínica Santa Clara: le cancelaron 3 veces una cirugía de cadera

Una vez más la Clínica Santa Clara, donde cientos de pacientes del PAMI asisten, se encuentra en el ojo de la tormenta. Es que, según sostuvo Fernando Baggio a Diario 13, su abuelo Bartolo (94) espera desde el 20 de noviembre a que lo operen de la cadera por una quebradura. "No hubo ningún impedimento médico sino por impericia de la clínica todavía no se lleva a cabo", enfatizó el nieto del adulto mayor.

Todo comenzó cuando Bartolo Baggio sufre una caída que lo deja con la cadera quebrada, que posteriormente el diagnóstico fue confirmado por la misma clínica. El 20 de noviembre el médico traumatólogo de apellido Martínez indica la necesidad de realizarle una cirugía al adulto mayor. Asimismo, Martínez solicita los materiales necesarios a PAMI, que en el transcurso de la semana arriban sin ningún problema por lo que la operación se podía realizar sin problemas.

"El estado de salud de mi abuelo era óptimo ya que justo esa semana le habían realizado un prequirúrgico para otra operación", expresó Fernando. Pero el primer contratiempo surgió con las donaciones de sangre: "El servicio de Hemoterapia de la Clínica Santa Clara se encontraba inundado debido a una rotura de caños por lo que no había dónde realizar la donación". Encima, "la clínica acepta donantes solo los lunes martes y jueves en la mañana". Tras varios reclamos, finalmente se pudo efectivizar esa primera parte de la operación.

Ese primer inconveniente fue el principio de una serie de demoras que "no encontrábamos ninguna explicación lógica", resaltó Fernando. "Transcurrido 8 días desde la internación, el 29 de noviembre nos avisan que la Clínica Santa Clara había aprobado la cirugía, con la misma aprobación del PAMI. Nos daban fecha para el martes 30 de noviembre en la tarde. Pero ese mismo día, con las expectativas por la cirugía, finalmente no se produce", explicó.

Desde la Clínica Santa Clara argumentaron que "habían tenido complicaciones en el quirófano, sin más datos al respecto", recalcó Baggio. "Nos confirman una nueva fecha para el 2 de diciembre, día que tampoco se produce la cirugía. Otra vez nos confirman una tercera fecha, para el 7 de diciembre (ayer) y tampoco ocurre. Esta vez en la clínica aducen que los traumatólogos pertenecientes a la Asociación de Ortopedia y Traumatología San Juan se encuentran en una medida de fuerza porque reclaman una mejora en los aranceles por lo que no van a operar", detalló.

Oblea que confirma que Bartolo iba a ser operado

Fue por este motivo que la familia de Bartolo se comunicó con la asociación para pedir explicaciones. "Efectivamente, los médicos del Santa Clara se habían adherido, dejando sin cirugía a los pacientes que requerían atención. Encima los traumatólogos solo operan martes y jueves con un máximo de tres personas por día", manifestó enojado Fernando. "Entonces esto ocasiona inevitablemente un cuello de botella. Sin dudas el Santa Clara no esta en condiciones estructurales, técnicas y profesionales de afrontar una operación", argumentó.

Mientras tanto desde el PAMI les comunicación que "no tienen ninguna responsabilidad, que no depende de ellos ya que PAMI aprobó la cirugía, y que si no se realiza es pura responsabilidad del Santa Clara". "Nos encontramos con la situación de que se van echando las responsabilidades", enfatizó Fernando. Por ello, este miércoles la familia de Bartolo se comunicó con la abogada Lorena Lara, quien ya presentó con escribano carta notarial para que se realice la operación a más tardar este jueves.

"Tenemos a un abuelo de 94 años completamente postrado, esperando cirugías con las expectativas de que se realicen. Podemos certificar que en 3 oportunidades fue preparado y que no hubo ningún impedimento médico, sino por impericia de la Clínica Santa Clara por la cual todavía no se lleva a cabo", cerró Fernando. En tanto el coordinador general del PAMI mantendrá una reunión con la familia Baggio para tratar de encontrar una rápida solución.