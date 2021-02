Es paciente oncológico y sus vecinos decidieron darle la primera casa

Una de esas historias de vecinos que sacan una sonrisa y hasta a veces una lagrima de alegría. La solidaridad de un grupo de familias de 'El Abanico', que fueron afectadas por el terremoto, tomaron una noble decisión que denota su solidaridad. Por unanimidad, eligieron a Raúl, un paciente oncológico, para ser el primer beneficiario de las casas prefabricadas que mandó Misiones.

El agraciado pocitano charló con el móvil de Canal 13 y contó cómo se enteró. ‘Yo de esa reunión no pude participar, por temas de salud me tuve que quedar en el centro. En un momento me llamaron los vecinos y me felicitaban y yo no sabía por qué, si no juego nunca a la quiniela’, expresó poniéndole humor a su relato.

Como Raúl, todavía se encontraba desconcertado de las congratulaciones de sus vecinos, le llamó a uno de ellos que además es su amigo y este le contó. ‘Lo que pasa Raúl es que te tocó la primer casa’, recordó el hombre aun asombrado por la buena noticia.

Para Raúl el hecho de que él y sus vecinos tengan viviendas, no significa que deben bajar los brazos, ya que ‘esto es el comienzo, con esto solucionamos el tema habitacional, pero todavía hay mucha gente con más necesidades’, manifestó.

Por otro lado, el pocitano expresó estar agradecido con el gobernador de Misiones, por las 25 casas que mandó, de las cuales al 'El Abanico' le corresponden 18.

Por su parte, Marcos Matuchaka, contratista y uno de los encargados de supervisar las tareas de montado de las viviendas, contó a este medio que las casas cuentan con aislamiento térmico, son de buena calidad y están aptas para soportar distintas clases de temperaturas.

Noticias Relacionadas Detuvieron a dos menores de edad por arrojar piedras a un patrullero

Las viviendas cuentan con dos habitaciones, baño y un living comedor. El contratista señaló que tras haber montado la primera el pasado martes, este miércoles harán lo propio con la segunda.