Pedido desesperado: necesita un millón para poder operarse la pierna

La situación de Jorge Carrizo es muy desfavorable. Hace diez años se accidentó en su moto, se quebró rodilla, tibia y peroné y no puede trabajar, ya que necesita una prótesis para estar en mejores condiciones. Como no puede trabajar en su condición, no tiene dinero para afrontar ni la intervención, ni la prótesis, según el mismo contó a Canal 13.

El joven comentó que, si bien lo operaron días después de haberse accidentado, de aquella intervención quirúrgica, no salió bien, y las muletas son sus compañeras desde hace diez años. El muchacho está desesperado, pide ayuda para poder colocarse la prótesis que necesita o una pensión para solventar sus gastos, ya que, al no poder movilizarse con normalidad, no encuentra trabajo. Para colmo, hace dos meses lo operaron de una de sus manos y su movilidad se redujo aún más, así como sus posibilidades de que lo tomen en algún puesto de trabajo.

‘Yo no pido mucho, solamente que me arreglen la pierna para poder laburar’, expresó Jorge, que luego detalló a este medio que la prótesis que necesita colocarse vale un millón de pesos. ‘Yo no tengo sueldo, ni como pagarla, pero necesito operarme’

Ante tal situación desfavorable, Jorge recurrió a Canal 13 para visibilizar su situación, con la esperanza de que los sanjuaninos le tiendan una mano, para volver a trabajar. El joven vive en Villa Don Arturo 3965, Santa Lucía y su teléfono es: 2644672512.