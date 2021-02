Con el fantasma de la clausura, vuelve Q' Lokura a San Juan

Este lunes 15 y martes 16 de febrero vuelve Q' Lokura a San Juan en lo que será la reprogramación del show que fue suspendido el pasado 13 de enero por el incumplimiento de protocolos. En este sentido, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, manifestó que tendrán especial 'por una cuestión de salud' porque es un lugar que 'lleva muchísima más gente que otros'.

'Controlamos todas las actividades, en este caso la nocturna, sin tener la atención puesta en un solo lugar. Pero Sol Cirqa ya ha sido clausurado en reiteradas oportunidades. Hemos hablado con los dueños y se han comprometido a tener la cantidad correspondiente de personal de seguridad como así también cumplir las medidas básicas que se controlan', expresó en Canal 13.

El funcionario detalló que este espacio viene siendo clausurado por exceso en la ocupación, por no tener la cantidad correspondiente de matafuegos, por no tener embutido el cableado que conecta la energía hacia los escenarios, por la falta de limpieza en los baños, entre otras faltas. 'Esperamos que no haya ningún inconveniente y que se pueda desarrollar el evento', explicó.

Hernández remarcó que será controlado como cualquier otro local que están en funcionamiento y que su normal actividad será si cumple las medidas de seguridad y sanitarias. 'El señor Arostica se ha comprometido a cumplir con todo, ha entendido que lo que nosotros estamos buscando es la seguridad de la gente, tanto de la que concurre al lugar como la que trabaja ahí', agregó.

'Hay cosas muy obvias que le he hecho ver a este señor como la colocación de los matafuegos. No es un capricho o un adorno, un matafuego tiene una función muy importante en cualquier lugar donde hay concentración masiva de gente. Es un lugar donde concurren de 500 a 600 personas entonces no me puedo el lujo de no tener matafuego', se explayó el subsecretario.

Los shows de Q' Lokura

Serán este lunes 15 y martes 16 de febrero en el espacio Sol Cirqa. El show del lunes está previsto para las 20. Se realizó el canje de entradas, las cuales para el día lunes ya están agotadas y quedan algunas para el martes.

A la gente que fue a retirar la entrada durante los primeros días de la semana se le informó que el show se iba a realizar en El Muelle pero este jueves, a través de las redes sociales, comunicaron que se realizará en Sol Cirqa.

Es decir, todo indica que al local le levantaron la última clausura del fin de semana pasado cuando se presentó La Konga y no estaban señalizadas las salidas de emergencia, según informaron las autoridades.