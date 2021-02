UDAP identificó a los docentes autoconvocados con la oposición

El secretario general de UDAP, Luis Lucero, identificó a los docentes autoconvocados con la oposición tras la marcha del jueves. ‘Ayer reconocemos que no solamente fueron docente. Hubo movimientos multipartidarios porque había sectores políticos que estaban identificados y personas identificadas. Ellos tienen derecho a hacerlo, pero no lo comparto habiendo organizaciones que están haciendo el trabajo’, señaló.

‘Personalmente no me molesta que los ciudadanos se manifiesten porque para eso hay libertad. No comparto la metodología. Uno prefiere que sea a través de una organización con representatividad y el marco de las normativas legales’, sostuvo Lucero. ‘Es muy fácil sin tener nombre y firma querer resolver problemáticas cuando hay caminos que conducen eso’, agregó.

La movilización del jueves fue convocada por redes sociales y participaron docentes que no se sienten representados por los gremios docentes UDA, UDAP y AMET, según confirmaron al móvil de Canal 13. Entre sus reclamos, mencionaron el tema de salarios, la vacunación contra el Covid 19 de cara al inicio del ciclo lectivo 2020, la infraestructura escolar afectada por el terremoto entre otros.

Los manifestantes se concentraron frente a la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento y desde allí marcharon hasta el Centro Cívico con la intención de entregarle un petitorio al ministro de Educación, Felipe De Los Ríos.

Una de las referentes de la marcha fue la militante María Belén Varela, quien en septiembre de este año denunció escraches en su casa por parte de organizaciones alineadas con el oficialismo.

Para Luis Lucero, los reclamos de este sector docente son legítimos, pero insistió en que UDAP ha llevado los mismos ante las autoridades de la Provincia e incluso hasta el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

‘El 4 de febrero titularizamos 4000 docentes y eso trajo un ordenamiento. Venimos trabajando en la vuelta a la prespecialidad. Nos hemos sentado con las autoridades de Gobierno. Nos esta faltando cerrar el trabajo final de infraestructura escolar. No hay un tema que no hayamos abordado. Al ministro Trotta le hicimos entrega de un petitorio amplísimo que hablaba sobre la vigencia y la implementación de la Ley Nacional de Educación. De la Ley de Financiamiento, de Educción Técnica. Solicitamos el tema salarial y la vacunación’, explicó el titular de UDAP a Canal 13.

Y agregó que también se encuentra en agenda el reclamo por un adicional en el marco de la virtualidad. Desde el gremio, estiman que en el 2021 seguirá vigente esa modalidad y si el Estado no brinda las herramientas, los docentes esperan una compensación al respecto.

‘No dejamos de seguir insistiendo porque esto es en honor a la verdad. El tema del impuesto a las Ganancias también fue un tema relevante que se presentó en una reunión de CTERA en marzo del año pasado. Neuquén San Juan y La Rioja presentaron este pedido y CTERA lo tomó y se llevó como propuesta en la primera paritaria a nivel nacional donde se le expuso al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y a Trotta la necesidad de la eliminación de la 4ª categoría de los trabajadores que gravan un impuesto absurdo denominado por riqueza. Nosotros no tenemos capacidad de ahorro, no podemos gravar, mucho menos los jubilados’, comentó el dirigente.

Además, Lucero insistió en que ‘antes de que empiecen las clases se deben resolver algunos temas con la infraestructura escolar’. También reconoció que el sueldo docente ha quedado muy desfasado, pero indicó que ‘desde UDAP creemos que es brindar falsas expectativas decir un porcentaje o piso salarial’.