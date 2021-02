Aseguran que 900 taxistas pagan el alquiler de una licencia para poder trabajar

Este miércoles 17 de febrero por la mañana se desató un fuerte reclamo de taxistas enfrente de la Catedral. Estos trabajadores aseguraron que actualmente unos 900 compañeros deben pagar constantemente por una licencia, para poder trabajar de manera legal. "Es totalmente ilegal pagar por trabajar", expresaron.

El titular del Sindicato de Conductores de Taxis, Walter Ferreri, contó la situación que se encuentran viviendo 900 de sus colegas. El taxista contó que estos compañeros regularmente deben pagar por el alquiler de una licencia. Si bien lo correcto sería que cada uno de los conductores tuviera una para trabajar tranquilamente, hay casos de personas que poseen una gran cantidad.

"Los compañeros tienen que pagar por trabajar. Tienen que alquilar un papel que lo entrega el gobierno gratuitamente que se llama Licencia de Taxi que va en la puerta. El compañero sale a trabajar y llega un momento en que ya no puede arreglar el auto, no puede comer, no puede vivir, porque le tiene que pagar por un tercero casi el 50% de su recaudación" declaró Ferreri.

Debido a este reclamo la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, recibió a los manifestantes en la Sala Huarpes del Ministerio. Como resultado de este encuentro se determinó que la semana que viene, el martes o el miércoles, se reunirán entre todas las partes involucradas para tratar de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, Ferreri aseguró que de no solucionarse este tema y de no modificarse la ley actual los problemas continuarán de igual forma. El representante de este sector reveló que su objetivo es que se haga un reempadronamiento. Esto tiene la finalidad de descubrir quienes poseen más de una licencia, para que esas personas decidan que harán con el "excedente".

"Aquel que tenga más de 1 licencia tendrá que ver lo que hará con ellas. Entregarlas o ceder los derechos a alguien y ese alguien tendrá que poner el auto a nombre de él con la licencia. Todo a nombre de él y salir a trabajar de forma legal, esa es la forma correcta. Hoy hay 900 taxistas que están alquilando las licencias. No se puede permitir el pago por trabajar porque siempre volvemos al mismo problema. Ya hace 30 años que tenemos el mismo problema", expresó.